Tesla wil niet dat jij deze video te zien krijgt

Tesla is boos en eist dat de video’s van auto’s die over kinderdummies rijden van het internet gehaald worden.

Op het internet circuleren meerdere video’s van Tesla’s die over kinderdummies heenrijden. De filmpjes benadrukken de problemen met de rijhulpsystemen van de autofabrikant. Daarom heeft Tesla geëist bij een organisatie om de video’s te verwijderen.

Tesla’s en kinderdummies

Kinderdummies worden gebruikt om ongevallen na te bootsen met kinderen. Heel belangrijk, want zo wordt veel informatie verzameld waarmee onder meer ongevallen voorkomen kunnen worden. Enkele testen met Tesla’s pakten niet zo goed uit en je kunt zien dat de auto’s de dummies raken. Nu eist het bedrijf bij een organisatie dat de video’s offline worden gehaald, dit omdat ze ‘lasterlijk’ en ‘misleidend’ zijn.

We hebben het hier over The Dawn Project. Deze organisatie is een landelijke tv-campagne gestart, waarin wordt gewaarschuwd voor de mogelijke gevaren van de rijhulpsystemen van Tesla. Het bedrijf gebruikt hiervoor de naam “Full Self-Driving” (FSD). Dit systeem is nog in de testfase, dat door een beperkte groep consumenten gebruikt wordt. Het herkent bijvoorbeeld voetgangers en reageert daarop om een botsing te voorkomen of te verminderen. In een van de filmpjes die gepost is tijdens de campagne zie je dat een Tesla tegen een kind botst. Met daarbij de tekst “Tell Congress to shut it down.” Opmerkelijk genoeg is de oprichter een ondernemer in software en een concurrent van Tesla.

Campagne

Het is dus echt een gerichte campagne tegen de techniek. Tesla reageert dan ook fel in een brief en zegt over The Dawn Project en zijn oprichter, dat zij “de commerciële belangen van Tesla in diskrediet hebben gebracht en lasterlijke informatie aan het publiek hebben verspreid”. The Dawn Project gaat vervolgens verder met het modder gooien en zegt dat de brief marketingpropaganda is en dat hun campagne legitiem is.

Nu dreigt Tesla ook met juridische stappen. Zij vinden namelijk dat de tests in de video’s waarschijnlijk fraudeleus zijn. Hierbij wordt ook nog eens de technologie verkeerd weergegeven, aldus de automaker. Feit is wel dat de Tesla’s tegen de dummies aanrijden en dat mede daardoor de Amerikaanse veiligheidsinstanties verder onderzoek gaan doen.