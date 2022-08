Volkswagen ID GTX moeten ID3 en Buzz leuker maken

Volkswagen heeft plannen om van ieder ID-model een GTX versie uit te brengen.

In de basis zijn de Volkswagen ID-modellen wat braafjes. Met wat trucage kun je de ESP tijdelijk slopen in bijvoorbeeld je Volkswagen ID4. En dan heb je een potentiële driftmachine.

Maar vanaf de fabriek zijn de EV’s behoorlijk saai afgesteld. Terwijl er genoeg potentie is met achterwielaandrijving, zou je zeggen. Om de elektrische modellen wat meer peper te geven is het GTX-label bedacht.

De gewone varianten hebben een elektromotor op de achteras en 204 pk. de GTX-uitvoering is goed voor 299 pk dankzij de toevoeging van een elektromotor op de vooras. Met de Volkswagen ID4 GTX rijtest proefden we al eens aan het concept.

Het GTX-sausje is niet iets exclusiefs. Volkswagen is van plan om iedere ID uit te brengen als GTX. De ID4 GTX en ID5 GTX kennen we al. Wat er onder meer in de koker zit is een ID3 GTX, ID2 GTX, ID Buzz GTX. Met name die laatste is natuurlijk interessant. Bijna 300 pk in je elektrische busje. Kom maar door!

Vergeet niet dat de elektrische auto op zichzelf behoorlijk zwaarlijvige voertuigen zijn. Het GTX-label is daardoor zeker niet zo sportief als een GTI. De ID4 GTX sprint in 6,2 seconden naar de honderd. Het is lekker vlot, maar zeker niet enorm snel te noemen. Toch is het leuk om te weten dat Volkswagen de plannen heeft om van iedere ID iets pittigers te maken in vorm van een GTX.