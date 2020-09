Tesla wil over 10 jaar twee keer zoveel auto's maken als VW - Autoblog.nl

Twintig miljoen auto’s. Zoveel verwacht Musk dat Tesla in 2030 kan bouwen, bijna twee keer zoveel als VW nu doet.

Enkele jaren geleden was het voor de consument en leasert die een leuke, niet te goedkope elektrische auto wilde rijden, vrij makkelijk. Er was namelijk eigenlijk maar één keuze: de Tesla Model S. In de jaren daarna is Tesla meer auto’s gaan produceren, maar is de concurrentie ook heviger geworden. Het wordt steeds lastiger om een autofabrikant te vinden die niet minimaal één volledig elektrische auto verkoopt.

Je zou denken dat door die concurrentie, Tesla ook verwacht relatief minder elektrische auto’s te verkopen. Dat het marktaandeel van Tesla in de elektrische automarkt zal slinken. Elon Musk lijkt daar echter andere ideeën over te hebben.

That’s total market, not all Tesla. We do see Tesla reaching 20M vehicles/year probably before 2030, but that requires consistently excellent execution. — Elon Musk (@elonmusk) September 28, 2020

Op Twitter schrijft hij namelijk per 2030 twintig miljoen elektrische auto’s per jaar te kunnen leveren. Althans, dat is zijn verwachting. Twintig miljoen klinkt misschien als nogal veel… omdat het ook nogal veel is. Dat is bijvoorbeeld bijna twee keer zoveel Tesla’s als dat VW in 2019 aan auto’s leverde. Toen leverde Volkswagen namelijk ‘slechts’ 10,97 miljoen auto’s. Dat is ook veel als je kijkt naar wat Tesla in 2019 wist te produceren, namelijk 365.232 auto’s.

Maar ook qua marktaandeel is het een nogal bizar cijfer. Musk denkt namelijk dat tegen 2027 er jaarlijks dertig miljoen nieuwe elektrische auto’s verkocht zullen worden. Natuurlijk, drie jaar later zullen daar wat meer auto’s bij zijn gekomen, maar je hebt het dan nog steeds over een totale elektrische-automarkt van rond de veertig miljoen. Daarvan verwacht Musk dus ongeveer de helft te verkopen. Een megalomane gedachte, of een Musk-voorspelling die wél uit gaat komen? Over tien jaar moeten we het antwoord weten.