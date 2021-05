Tesla tóch niet dit jaar volledig zelfrijdend - Autoblog.nl

Het lijkt erop dat Elon Musk iets te hard van de stapel liep.

De volledig zelfrijdende auto – waarbij je dus écht niks hoeft te doen – lijkt aan de ene kant heel dichtbij. Rijhulpsystemen zijn al gemeengoed en Tesla timmert hard aan de weg met Full Self Driving. Toch is de stap naar echt niet meer op hoeven te letten nog behoorlijk groot.

Althans, dat is hoe de meeste mensen er tegenaan kijken. Maar Elon Musk is echter niet de meeste mensen. De grote leider van Tesla was vorig jaar nog vol vertrouwen: de volledig zelfrijdende Tesla gaat er dit jaar (2020 dus) komen. Inmiddels is het echter 2021 en er is nog geen volledig zelfrijdende Tesla. Elon was echter in januari nog steeds vol goede moed: dit jaar moet een volledige autonome auto er toch echt komen.

Aan optimisme geen gebrek dus. Toch moet Tesla nu wat gas terugnemen. Uit een interne memo van een toezichthouder in Californië blijkt namelijk dat Tesla zelf aangeeft momenteel nog maar op niveau 2 te zitten.

Deze memo is afkomstig van een telefonische vergadering die het lokale ‘Department of Motor Vehicles’ met mensen van Tesla had. Vanuit Tesla werd er aangegeven dat ze nog niet kunnen zeggen of niveau 5 nog dit jaar mogelijk is.

Waarom riep Elon Musk dan dat Tesla’s wél dit jaar nog volledig zelfrijdend zullen zijn? Hij zou dat volgens de mensen van Tesla extrapoleren op basis van de huidige vooruitgang. Als die zich doorzet zou Tesla dus tegen het eind van het jaar op niveau 5 moeten zitten. Maar het is dus maar zeer de vraag of het zo hard blijft gaan. De ondergeschikten van Elon Musk lijken er in ieder geval lang niet zo zeker van te zijn als hun baas.

Via: Reuters