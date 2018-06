The Cannonball Run komt terug!

En de regie is gelukkig in goede handen.

Oude films in een nieuw jasje steken. Het is niet altijd een goed idee. Laten we The Mummy als voorbeeld noemen. De actiefilm uit 2017 met Tom Cruise was aardig voor een tussendoortje, maar eigenlijk een schande als je de titel vergelijkt met de originele film. Een remake maken vergt een bepaalde verantwoordelijk. De regie moet goed zijn, de acteurs moeten chemie hebben en het origineel moet gerespecteerd worden. Het kan wél goed gaan. Zo was Jumanji: Welcome to the Jungle een hilarische remake van Jumanji uit 1995.

Dat brengt ons bij The Cannonball Run. De film die bij veel petrolheads op het netvlies gebrand staat. Nog voordat Fast & Furious en andere moderne autofilms op het witte doek verschenen, had je in de 20ste eeuw autofilms als The Cannonball Run en Bullet.

Het eerste deel van The Cannonball Run verscheen in 1981 met Burt Reynolds, Roger Moore en Farrah Fawcett. Er liggen plannen op tafel om deze film in een 2018-sausje te maken. Regisseur Doug Liman, bekend van The Bourne-films met Matt Damon, zou in onderhandeling zijn voor de remake, aldus The Hollywood Reporter. Scenarioschrijvers Thomas Lennon en Ben Garant (bekend van de Night at the Museum-films) zouden al een compleet script hebben geschreven voor de nieuwe Cannonball Run.

Meer informatie over deze mogelijke remake is nog niet bekend. Check de trailer van de originele film hieronder om je geheugen op te frissen.