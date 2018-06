Hyundai HDC-2 Grandmaster is een beugelbekkie

Een interessante designkeuze.

Aan de andere kant van de wereld is momenteel de Busan International Motor Show gaande. Hyundai heeft voor het thuispubliek een nieuw concept voorgesteld. Het betreft een SUV (goh) onder de naam HDC-2 Grandmaster. De auto moet het toekomstige design van Hyundai voorstellen. Kijk er dus maar goed naar, want dit is de Hyundai van straks.

Wat direct opvalt is de spraakmakende grille. Haal de laatste letter weg en je moet opeens denken aan het sierstuk dat mensen in sommige culturen op de tanden plaatsen. En dan de naam Grandmaster. Het verhoogt het geitenwollen sokken imago enorm.

Naast de HDC-2 Grandmaster presenteerde het merk de nieuwe Veloster N voor de Zuid-Koreaanse markt. Hyundai bevestigde nog eens hoe belangrijk het nieuwe performance label is. Naast N-modellen, krijgt het merk een N-lijn (Het M- en AMG-pakketje van Hyundai) en komt er N Option. Her kunnen losse onderdelen voor op de auto besteld worden (Het M Performance-label van Hyundai).