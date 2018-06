Gaat het design van Rolls-Royce op de schop?

Een nieuwe designer met ballen kan hier mogelijk voor gaan zorgen.

Vandaag is bekend geworden dat Giles Taylor gaat vertrekken bij Rolls-Royce. Taylor was het hoofd van de designafdeling bij Rolls-Royce. De beste man was onder meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de Sweptail, de nieuwe Phantom en de recente Cullinan. Als reden van vertrek werd gegeven dat Taylor andere interesses zou hebben.

Het vertrek van de hoofddesigner roept wat vragen op. Zo heeft Rolls-Royce niet direct een opvolger klaarstaan, wat erop zou kunnen duiden dat Taylor de bons heeft gekregen. Dat is echter pure speculatie, dus die theorie moet met een korreltje zout worden genomen.

Een gedurfde designbaas kun je Taylor niet noemen. De typische Rolls-Royce look heeft de ontwerper altijd gerespecteerd en is nooit buiten het boekje getreden. Aan de andere kant kan de board van Rolls-Royce druk heb uitgeoefend op de designbaas. Als je weinig vrijheid krijgt, kun je ook weinig spannends ontwerpen. Een nieuwe designbaas zou hoop kunnen bieden. Aston Martin heeft in elk geval het goede voorbeeld gegeven door onder meer de Vantage een compleet nieuw voorkomen te geven. Aan de andere kant: never change a winning team zullen ze bij het conservatieve Rolls-Royce denken.