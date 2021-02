The Collectables - Aston Martin V8 Vantage S - Autoblog.nl

Na onlangs de V12 versie kon Wouter nu op pad met de V8 S versie van Aston Martin die op dit moment bij The Collectables wordt geveild.

Veiling Aston Martin V8S

Kort geleden hadden we hier de video van een Aston Martin V12. Deze werd ook geveild bij The Collectables. Het winnende bod werd uitgebracht door de eigenaar van deze zwarte V8 Vantage S. Een Aston Martin Vantage is natuurlijk briljant.

Twee is misschien wat veel. Dus vandaar dat de Aston Martin V8 Vantage S nu ook de website is verschenen. Maar niet voordat we er een video mee hebben gemaakt! Dit exemplaar uit 2011 heeft nog maar 22.280 kilometer op de teller staan en verkeert in topconditie.

Het is dus de S-versie van de V8 Vantage. De Vantage was de meer sportief georiënteerde broer van de DB9, maar in 2011 maakte Aston Martin de auto nog een tandje extra sportief met de V8 Vantage S. De 4,7 liter V8 levert 10 pk en 20 Nm extra.

Daarnaast is de zestraps Sportshift-automaat vervangen door de zeventraps Sportshift II-automaat. Dat geeft de V8 Vantage S een ander karakter dan de reguliere V8 Vantage. De V8 Vantage S sprint hiermee in 4,6 seconden van 0 naar 100 km/u en de topsnelheid ligt boven de 300 km/u.

Uiterlijk zit de V8 Vantage S precies tussen de brute V12 Vantage en de stijlvolle reguliere V8 Vantage in. Deze versie heeft een carbon fiber splitter en diffuser, een geïntegreerde spoiler en vollere side skirts. De Vantage S is ook zeldzamer dan de ‘basis’ Vantage: 18 exemplaren op NL kenteken.

Deze Aston Martin V8 Vantage S wordt op dit moment geveild.