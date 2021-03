The Collectables - Ferrari 360 Modena - Autoblog.nl

Wat als je in 2000 de loterij won? Dan kocht je wellicht een Ferrari 360. Wouter ging een rondje met deze Ferrari 360 Modena die nu geveild wordt bij the Collectables.

Hoe het begon voor de 360 Modena

De 360 Modena had de zware taak om de succesvolle F355 (kleine 10.000 auto’s in vijf jaar) op te volgen. Lamborghini was inmiddels ook bij de les, dus Ferrari moest wel uit het juiste vaatje tappen. De 360, die in het voorjaar van 1999 op het Autosalon van Genève in berlinetta-vorm werd onthuld, was dan ook veel meer dan een evolutie van de 355.

Geen simpele lijnen meer, in plaats daarvan tekende Pininfarina meer wulps. Exit gingen ook de pop-up koplampen, een Ferrari stijlkenmerk dat teruggreep naar de 308 GTB. Bij de 360 werden ze plotseling onder plexiglas hoezen geplaatst, met daaronder gapende luchtinlaten voor dubbele waterradiatoren. Bovendien kreeg de 360 een glazen motorkap met zicht op de rode nokkenafdekkingen van de in het midden gemonteerde V8-motor.

Al met al een frisse look voor Ferrari met ook functioneel grote verbeteringen. Zo genereerde de 360 tot vier keer de downforce van de F355. Een ander groot verschil van de 360 met zijn voorganger was dat zowel de hoofdstructuur als de buitenste carrosseriepanelen volledig van aluminium waren.

Het resultaat daarvan is dat de auto slechts 40kg zwaarder is dan de F355 terwijl hij wel echt ruimer is.

Mechanisch gezien was de 360 wel in hoge mate een evolutie van de F355. De motorinhoud van de 90-graden V8 met platte krukas groeide van 3,5 naar 3,6 liter (dus 360), maar hij behield dezelfde basisarchitectuur, inclusief de vijfkleppenkoppen en variabele kleptiming. Het maximale vermogen nam toe, van 380 pk naar 400 pk, en het koppel bij lagere toeren ging omhoog waardoor de 360 een meer gespierd gevoel geeft.

Ferrari 360 Modena veiling

Hoe dit alles anno 2021 aanvoelt vertelt Wouter je, want hij is met een exemplaar uit 2004 (een van de laatste productiejaren) op pad geweest.

Deze Ferrari 360 Modena wordt nu geveild bij the Collectables.