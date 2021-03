Dít is de meest krankzinnige Lamborghini Sián ter wereld - Autoblog.nl

Er zijn er nog niet zo veel, maar zo bijzonder samengesteld als deze Lamborghini Sián in de Verenigde Staten ga je ze al helemaal niet vinden.

Goed nieuws voor eigenaren die al sinds de IAA van 2019 zitten te wachten op hun exclusieve Lamborghini: hij is onderweg. Lamborghini onthulde eind 2019 de Sián FKP 37, een zeer exclusieve auto waar maar 63 stuks van komen. FKP 37 is om Ferdinand K. Pïech te eren, de man die Lamborghini met VAG de doorstart gaf waar ze nu succes mee bieden. Piëch overleed in dezelfde periode dat de Sián onthuld werd. Bitterzoet, maar de Sián is op zijn minst gezegd tamelijk excentriek.

Specificatie

De gelukkige kopers van een Lamborghini Sián hebben flink diep in de buidel moeten tasten. Veel minder dan 2,5 miljoen euro ga je er niet aan kwijt zijn en drie miljoen euro stukslaan op het ding is met de juiste specificatie zeker niet onmogelijk. Wat moet je doen om de auto extreem duur te maken? Zoiets als het exemplaar van de Lamborghini Sián wat recent in de Verenigde Staten landde.

Kleur bekennen

Het gaat om de tweede Lamborghini Sián in de Verenigde Staten. De eerste was eentje in een oranje kleur, onder het mom ‘valt lekker op’. Als opvallen je ding is, dan moet je dit exemplaar hebben. Er is veel mogelijk met de bespoke-divisie van Lamborghini genaamd Ad Personam en deze Sián bewijst dat.

De basis van de auto is aan de voorkant wit, met een aantal delen in naakt paars koolstofvezel wat op vele plekken te vinden is. Overal waar normaliter zwart koolstofvezel zit, is het nu donkerpaars. Dat niet alleen, de witte kleur loopt geleidelijk over in een andere tint paars, bijna roze. Iets wat we eerder hebben gezien bij bijvoorbeeld McLaren, een erg bijzonder effect. Voor wie dacht dat je dan wel genoeg kleur hebt gehad: verdere accenten van de auto zijn lichtgroen gespoten. Die kleur ga je terugvinden in de voorbumper, als lijntjes in de diffusor achter, aan de ‘binnenkant’ van de koolstofvezel delen en de remklauwen. Een explosie van kleur met bizarre contrasten: interessant is het zeker!

Uitgeleverd

De Lamborghini Sián landde in de Verenigde Staten bij Lamborghini Broward, de Lamborghini-dealer in Miami, Florida. Die zeggen dat het om een samenwerking gaat met Lamborghini Sao Paolo en hebben het over ‘een snelle tussenstop vóór de eindhalte’. Het lijkt er dus op dat na een korte rustpauze in de Verenigde Staten, deze Lamborghini Sián doorgaat naar Brazilië. Mocht je trouwens een Sián willen spotten, Nederland heeft er ook eentje ter waarde van 2,65 miljoen euro.

Foto’s via Lamborghini Broward op Facebook.