Nieuwe Ferrari SF21 verrast met gifgroen logo - Autoblog.nl

Met de nieuwe Ferrari SF21 moet het dan gaan gebeuren.

Het was een enorme sof. We hebben het over de Ferrari SF-1000 van vorig jaar. Ondanks de beste bedoelingen was het een drama. De reden daarvoor kwam voort uit 2019, het enige jaar dat Mercedes echt tegenstand kreeg. Middels een paar slimme vondsten wist Ferrari flink veel vermogen uit de V6 te extraheren.

Geweldig voor hen, maar het bleek niet reglementair. De goede resultaten verdwenen als sneeuw voor de zon. Niet alleen Ferrari was zeldzaam langzaam in 2020, ook de andere teams die gebruik maakten van Ferrari-motoren misten vermogen. Daarnaast was het voor Ferrari een dubbel rampenseizoen, want Vettel was ook nog eens hopeloos uit vorm. Tel daarbij dat het chassis ook niet denderend was en we kunnen concluderen dat het alleen maar beter kan aankomend seizoen.

Nieuwe kleurstelling Ferrari SF21

Dat gaan ze doen met deze nieuwe Ferrari SF21. De kleurstelling is behoorlijk aangepast. Uiteraard voert rood de boventoon. De achterzijde is echter donkerrood, net als de SF-1000 jubileums-uitvoering van Mugello 2020. Het meest opvallende is nog het gifgroene MW-logo. Dat staat voor Mission Winnow. Naar eigen zeggen is dat bedrijf een ‘communicatie-platform’ met een website vol warrige marketing-teksten.

Mission Winnow is niets meer dan een lege huls, opgericht door Philip Morris. Op deze manier kan Marlboro het Ferrari-team nog gewoon sponsoren, zonder dat er Marlboro op de auto’s staat. Tabaksreclame is immers niet toegestaan, dit soort onzin wél. Omdat het logo er nu in het gifgroen op staat, hebben we het er toch over. Wat is marketing toch mooi.

Geheimzinnig

Verder is ook Ferrari erg geheimzinnig over de oplossing voor de vloer bij de Ferrari SF21. Dat is wel érg zwart ditmaal. Dat is geen uitzondering, alle teams houden daarover nog hun ‘kaarten tegen de borst’.

Gelukkig voor de Italianen beschikt Ferrari over misschien wek het sterkste rijdersduo van het hele veld: Charles Leclerc heeft nu al twee seizoen Vettel zoek gereden, maar valk Carlos Sainz ook niet uit. De oud-teamgenoot van Max Verstappen heeft er een paar uitstekende seizoenen opzitten.

De Ferrari SF21 zal vrijdag 12 maart in actie komen tijdens de wintertests in Bahrein.