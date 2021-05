The Collectables – Ferrari F355 Berlinetta - Autoblog.nl

Een begeerlijke Ferrari in topconditie, deze F355 Berlinetta op The Collectables. We stellen ‘m aan je voor.

Iedereen heeft zijn eigen favoriete Ferrari. Het heeft met name met je geboortedatum te maken. De kans is groot dat de Ferrari uit de tijd waarin jij opgroeide je favoriet is. De Ferrari F355 Berlinetta staat bij veel mensen bovenaan dit lijstje. De aanschafprijzen zijn nog schappelijk in vergelijking met twaalfcilinders, bovendien heeft de F355 een aantal unieke kenmerken.

Vanaf de 360 Modena werd het immers allemaal anders. Dat was de basis van wat modernere Ferrari’s zouden worden. Wat dat betreft is de F355 een laatste uit zijn reeks, net als dat met de 993 voor de 911 was.

De F355 was een doorontwikkeling van de 348. De cilinderinhoud van de V8 steeg naar 3,5 liter en het aantal kleppen per cilinder naar vijf. Dat verklaart meteen de naam F355. De aanpassingen resulteerden in een maximum vermogen van 380 pk bij 8.250 toeren. Daarmee is het ook meteen een van de best klinkende V8 Ferrari’s ooit gebouwd.

Vandaag gaat Wouter op stap met een rood exemplaar. Er hebben enkele technische en cosmetische werkzaamheden aan deze auto plaatsgevonden. Onder andere de plakkerige knoppen, kenmerkend voor Ferrari’s uit die tijd, zijn bijvoorbeeld vervangen. Met een kilometerstand van 96.650 is het geen nieuwe auto, maar de eigenaar heeft zijn best gedaan de auto in een zo goed mogelijke conditie te houden.

Is het niet het verhaal of het uiterlijk van deze auto dat je aandacht trekt, dan is het de soundtrack wel. Daarvoor moet je gewoon even het filmpje kijken! Bekijk deze Ferrari F355 Berlinetta op The Collectables.

