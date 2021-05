Bugatti pooltafel kost een krankzinnig vermogen - Autoblog.nl

Als je niet meer weet wat je met je geld moet doen. Koop dan een Bugatti pooltafel…

Het is toch te zot voor woorden. Natuurlijk is het logisch dat autofabrikanten zich bezighouden met andere producten dan alleen de auto’s. Denk aan een kledinglijn of handige accessoires zoals zonnebrillen en dergelijke. Dan zijn er ook nog grappige zaken zoals currysworsten. Nee, niet waarover je kon lezen in de Hitkrant, maar op Autoblog.

Bij Bugatti is het wat lastiger. Dat is een bijzonder extravagant automerk dat extreem dure auto’s verkoopt. Sterker nog, dat hele ‘duur’ is waarschijnlijk een USP van het merk. Aanvankelijk wist Bugatti de Veyron met moeite te slijten. Pas toen de duurdere special editions, snellere modellen en open versies verschenen, liep de verkoop lekker door.

Bugatti Pooltafel

Dus waarmee komt Bugatti? Een pooltafel. Je weet wel, zo’n lomp onding die je in de betere kroeg tegen komt. Uitstekend om de betere dansmoves op te laten zien. Of om te checken of al je anti-peristaltieke bewegingen nog naar behoren functioneren. Pooltafels zijn enorm zwaar en (gelukkig) niet kapot te krijgen.

Of je deze Bugatti Pooltafel in een bruine kroeg durft te zetten, wagen we te betwijfelen. Volgens Bugatti is de pooltafel gebouwd volgens de strenge richtlijnen die de Franse sportautofabrikant stelt aan zijn hypercars. Natuurlijk kunnen we helemaal kapot gaan op de prijs. Je moet namelijk 250.000 euro neertellen voor deze tafel. Gelukkig komt daar geen BPM bovenop.

Accessoires

Wel krijg je er allerlei accessoires bij. Denk aan een een paar keuen, wat ballen, zo’n driehoekje en hopelijk een paar kilo krijt die je tevens kan verkopen als pure cocaïne. Dat mag wel voor dat geld. Over geld gesproken, je krijgt er niet een paar euro’s bij om de tafel te claimen. Die moet je zelf meenemen.

Wel handig, de gehele Bugatti pooltafel is gemaakt van koolstfovezel: dus net zo sterk, maar ook erg licht. Bijzonder, hij heeft niveauregeling en zorgt ervoor dat de het oppervlakte kaarsrecht blijft staan. Tsja, je kan dat ook doen met een paar bierviltjes.

