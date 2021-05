Citroën diesels binnenkort ook exit, volgens CEO - Autoblog.nl

Dat Citroen klaar is met diesels is jammer, maar begrijpelijk.

Als we het hebben over extreem puike dieselmotoren, hebben we het bijna altijd over Mercedes of een ander Duits merk. Maar er zijn meerdere fabrikanten die er erg goed in zijn. Fiat is er bijzonder bedreven in, Volkswagen vindt (nou ja, vond) het superleuk en PSA mag zeker niet onvermeld blijven.

Een groot verschil tussen de Franse zelfontbranders van PSA en de Duitse diesels is de loopcultuur geweest. In veel gevallen zijn de motoren minder explosief qua karakter, maar lopen ze wel erg fraai. Mensen die een Citroen XM 25 Turbodiesel of C5 HDI zullen dat kunnen beamen.

Citroën diesels op retour

Dat Citroën er bijzonder goed in is, wil niet zeggen dat ze ermee doorgaan. Sterker nog, in navolging van een hele hoop andere fabrikanten is het einde voor de oliestoker ook in zicht bij Citroën. Dat bevestigt Citroëns CEO Vincent Cobée aan Autocar. Volgens hem is er een trend ingezet die niet meer te stoppen is.

Cobée geeft aan géén warme gevoelens meer te hebben voor de diesel. Nog niet zo lang geleden verkocht Citroën enorm veel diesels. Volgens hem zo’n 80%. Dat is al veel minder geworden de laatste tijd: zo half om half. Maar hij voorziet dat het minder dan 15% gaat worden in korte tijd.

Citroen C5 X

Uiteraard is het een echte CEO en promoot hij zijn eigen producten. Hij voorziet namelijk dat veel auto’s enkel met benzinemotor of PHEV aangeboden zullen worden. Volgens hem heeft de (nog te introduceren) Citroen C5 X die trend ingezet. Dat is niet helemaal correct, want er zijn zat automerken die nu alleen auto’s met benzinemotoren of geëlektrificeerde aandrijflijn verkopen.

Toch is de uitspraak van Cobée nieuwswaardiger dan het lijkt. Natuurlijk, merken als Honda, Subaru en Toyota verkopen ook nauwelijks diesels meer. Alleen die merken deden dat 10 jaar geleden ook al niet. Zoals Cobée meldt, is er een periode geweest dat Citroën enorm veel zelfontbranders verkocht. Overigens is het nu nog ‘slechts’ een uitspraak. Er is nog geen officiële mededeling vanuit Citroën of Stellantis (het moederbedrijf dat vroeger PSA heette). Maar met zulke uitspraken kan een dergelijke bevestiging niet heel lang meer uitblijven.