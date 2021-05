The Collectables - Ferrari Superamerica - Autoblog.nl

Wat is er nog specialer dan een Ferrari met een atmosferische V12? Een open Ferrari met een atmosferische V12 Wouter klapt het € 50.000 kostende dak open in deze video!

Van de Ferrari Superamerica werden slechts 559 exemplaren gebouwd. Maar hij is niet alleen bijzonder omdat het een zeldzame verschijning is. Ook de dakconstructie maakt hem uniek.

De V12 Ferrari cabriolet keerde na een lange afwezigheid terug met de gelimiteerde 550 Barchetta. Smaken verschillen, maar dat was niet de mooiste auto met zijn opzichtige rolbeugels. Hij was ook niet erg praktisch. Er was alleen een nooddakje aanwezig waarmee je niet harder dan 110 km/u mocht, plus 2 Ferrari helmen. Met de open versie van de 575M pakte Ferrari het dus anders aan. Uniek moest het wederom worden, maar graag ook iets bruikbaarder voor de veeleisende klant. Zodat deze ook daadwerkelijk het potentieel van de auto kon gaan benutten!

De Superamerica heeft dan ook een innovatieve en toch simpel ogende dakconstructie gekregen: het dak draait in 7 seconden geheel 180 graden naar achter en komt op het (volledig van carbon gemaakte) kofferdeksel te liggen. Daardoor neemt het dak geen bagageruimte in beslag en is de bagageruimte nog gewoon toegankelijk. Best praktisch dus, zo’n Superamerica.

De constructie werd ontworpen door Leonardo Fioravanti, de man die de onder meer verantwoordelijk was voor het design van de F40 en de Testarossa. Wat het Revocromico-dak extra bijzonder maakt, is het gebruikte materiaal. Het dak bestaat namelijk uit een koolstofvezel frame met elektrochromisch glas. Dit geeft dus ook dicht het gevoel dat je ‘open’ rijdt.

Het mooie is, je kunt de lichtdoorlatendheid van het glas instellen. Zo kan het dak tot 99% van het zonlicht tegenhouden. Het was dan wel weer zo vooruitstrevend en complex dat het bij veel Superamericas na verloop van tijd vervangen moet worden. Een fijn gevoel dat dit bij deze Collectable vorig jaar is gedaan, met een prijskaartje van €50.000.

Maar het mooiste is wellicht toch wat er verborgen ligt onder de motorkap. Een 5,75 liter grote V12, deze kreeg een aangepast inlaat- en uitlaattraject en heeft daardoor (nog) meer vermogen dan in de dichte 575M. Dit levert een bescheiden extra 25 pk op, maar het totale vermogen van 540 pk is ruim voldoende. Het resulteert in een acceleratie van 0-100 km/u in 4,2 seconden op top loopt de Ferrari 325 km/u. Dit maakte het destijds de snelste cabrio die er te koop was.

Dit exemplaar wordt op dit moment geveild bij de The Collectables. Hij staat op de veilingpagina van de Ferrari Superamerica.

Kijk de video om te zien hoe een dak van € 50.000 werkt!

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.