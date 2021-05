Audi e-tron Black Edition heeft beeldschoon interieur - Autoblog.nl

De elektrische Audi e-tron Black Edition is een leuk totaalpakket.

Het is grappig om te zien dat Tesla model staat voor ‘de nieuwe auto 2.0’. Niet alleen de aandrijflijn wordt gekopieerd, ook de kenmerken. Nu ineens vinden andere merken autonome functies heel erg belangrijk. Ook op het gebied van prestaties zien we welkome invloeden van de Amerikaanse autobouwer.

Helaas zien we dat ook in het interieur. Dat is (c.q. was) bij veel elektrische auto’s minder goed voor elkaar. Ja, je had een gigantisch scherm met infotainment-functies en bediening voor alles, maar de rest… Goedkope lappen kunststof. Het leer is tegenwoordig ook vaak van plastic, want ‘eco’. De marketing-brigade doet zijn werk uitstekend. Uiteraard zullen in de commentsecties de Early Adopters spreken van ‘voortuitgang’ en dat het niet uitmaakt. Er zijn echter een hoop mensen die niet in een plastic speelgoedbak willen zitten.

Opvallend onopvallend

Voor hen is er dan deze Audi e-tron Black Edition. De Audi e-tron is een opvallend onopvallende auto. het is een wagen specifiek voor mensen die ‘gewoon’ een auto wensen, geen statement op wielen. De speciale editie van de e-tron is alleen leverbaar op de S-Line-uitvoering, van zichzelf al een iets sportievere aankleding.

Alle chromen en aluminium details van de auto zijn nu, jawel, zwart! De grille, sideskirts, bovenkant van de spiegelkappen, raamlijsten, logo’s: alles is hoogglans zwart afgewerkt. Het ziet er niet spannend uit, maar het is wél keurig afgewerkt. Precies wat je wil als je een heel dure auto hebt aangeschaft. Hoogtepunt van het exterieur zijn de 21″ wielen, die uiteraard ook hoogglans zwart zijn. Het is logisch, gezien de naam van de auto, maar ook een gemiste kans. Als ze deze nu in de exterieurkleur hadden gespoten, zou dat veel fraaier staan. Denk aan de Lancia Lybra Intensa uit 2002.

Drie kleuren voor Audi e-tron Black Edition

Over kleuren gesproken, je kunt kiezen uit Chronos Gray, dat je hier op de foto’s ziet. Een andere optie is Glacier White en derde mogelijkheid voor de Audi e-tron Black Edition is, je raadt het al, Mythos Black. Maar je koopt deze auto vanwege het interieur. Het is uiteraard typisch Audi, dus keurig voor elkaar. Het sportinterieur is afgewerkt met zwart leer en Dinimaca, een Alcantara-achtig materiaal. Het geheel wordt afgemaakt met een donkere hemel en oranje details voor de stiksels en gordels. Je ziet de kleur aan de buitenkant op de remmen en logo’s aan de zijkant.

Je kunt de Audi e-tron Sportback Black Edition krijgen als ’50’ en ’55’. Daarnaast kun je kiezen uit een regulier model of de ‘Sportback’. De meerprijs in Duitsland is 2.250 euro over het reguliere S-Line model.