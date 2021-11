The Collectables – Honda NSX

Hij stond op het lijstje met Collectables die we graag een keer wilden rijden en yes, daar is hij! Een Honda NSX in the Collectables veiling.

En om er maar direct mee te beginnen. In de video gaan we op stap met een origineel Nederlands geleverde NSX die al meer dan 25 jaar in het bezig is van de inmiddels 79-jarige eigenaar. Je ziet ze weinig in Nederland en dat is niet zo gek. Want het is er een van slechts 8 exemplaren op Nederlands kenteken die origineel in ons land geleverd zijn.

Het verhaal van de NSX is wellicht inmiddels wel bekend. In 1990 geïntroduceerd liet hij Ferrari zien wat er mis was aan de Ferrari 348. Het was dan ook volgens velen één van de oorzaken dat de Italianen zoveel verbeteringen doorvoerden bij de F355 ten opzichte van de 348.

Waar de Honda NSX tijdens zijn lancering nog werd aangesproken op de afwezigheid van een ‘dikke V8’, roemt nu (30 jaar later) iedereen de krachtbron. Mede ook vanwege het karakter van het blok wat er voor zorgt dat je de auto ook echt dagelijks kunt inzetten. Tegen normale onderhoudskosten.

Wouter reed nog niet eerder met een Honda NSX. Hoe de eerste kennismaking bevalt zie je in de video

De veiling van de Honda NSX staat nu live op The Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.