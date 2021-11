Volgens Mercedes komen er geen nieuwe motoren voor Hamilton bij. Ook zal de motor gaan degraderen.

We moeten er nu echt mee stoppen om te zeggen dat het Formule 1-seizoen steeds spannender wordt. Jullie lezers willen ook weleens een afwisseling, nietwaar? Maar het feit is nu eenmaal dat er een formidabele apotheose zit aan te komen dit seizoen 2021. Een voor F1-begrippen enorm lang seizoen, dat bijna net zo lang duurt als het aardbeienseizoen (die nauwelijks geteeld worden in januari en februari, weet je dat ook weer).

Maar voor het zover is, moeten we het hebben over de olifant in de kamer. Of specifieker gezegd, de Mercedes-motor onder de kap van Lewis Hamilton. Want ja, Lewis Hamilton is een goede coureur, maar het snelheidsverschil was groter dan dat het ooit geweest is dit seizoen.

Twee vragen

Er zijn twee vragen die beantwoord dienen te worden. De eerste is natuurlijk: blijft deze motor zo enorm sterk? Ten tweede, gaat Mercedes dit seizoen uitrijden met deze motor. Toto Wolff heeft uiteraard het antwoord:

Er is een ‘drop off’ qua vermogen bij elke motor. Dat betekent dat we absoluut vermogen zullen gaan verliezen. Toto Wolff, zegt alleen niet hoeveel vermogen er verloren gaat.

Mercedes: geen nieuwe motoren voor Hamilton

Dat zou dus betekenen dat de motor van Lewis Hamilton per race ietsje minder zal worden. Hierdoor zou het verschil met Verstappen telkens kleiner kunnen worden. Er zijn nog drie races te gaan en in principe heeft Verstappen aan 1 overwinning en 2 tweede plaatsen voldoende om kampioen te worden. Op de vraag of ze tot het einde gaan met de motoren is Toto Wolff bondig:

Ja, absoluut. We gaan de rest van het seizoen met deze motor doen. Er zijn nog wat vraagstukken over de betrouwbaarheid. Maar we hopen daarop de antwoorden te vinden. Toto Wolff, dekt zich nu alvast een beetje in.

Mercedes: geen nieuwe motor nodig

Dan nog een ander dingetje. Lewis Hamilton had de motor niet eens nodig op Interlagos. Er werd gekozen voor dit circuit omdat de inhaalmogelijkheden dankzij het lange rechte stuk Lewis konden helpen.

“Er was geen technische reden om de motoren te wisselen. We hadden niet het idee dat er iets mis ging met de motor, alhoewel deze motoren zwaar gebruikt worden en betrouwbaarheid nooit een zekerheidje is. Het is interessant om de motorwissel te pakken met een sprintrace, omdat je dan beter de achterstand kunt verkleinen. We hebben ook gekozen voor Interlagos om dat we hoopten dat je goed kon inhalen. Dat hebben we wel bewezen, denk ik. Andrew Shovlin, trackside engineering director

Daar heeft hij een punt. Want de Mercedes van Hamilton ging beduidend sneller dan welke andere Formule 1 auto op het veld. Max Verstappen moest alles uit de kast houden om Hamilton te kunnen pareren, waaronder een discutabele move in ronde 48.

Inhaal mogelijkheden Interlagos

Toen Lewis er eenmaal voorbij was, reed de Brit ook meteen met grote stap weg bij zijn Nederlandse tegenstrever. Precies wat Andrew Shovlin uiteindelijk voor ogen had met zijn team.

Je wil deze motoren in de ‘pool’ hebben, want als je naar Abu Dhabi gaat, zul je er niet langer dan één race van profiteren. Dus er zijn een aantal redenen en het is nooit zwart-wit, maar bij nader inzien hebben we een goed circuit gekozen om het te doen. Andrew Shovlin, altijd bescheiden.

Dit zou betekenen dat we de antwoorden hebben op onze vragen. Er komt géén nieuwe motor meer bij en de motor zal qua vermogen afnemen. Uiteraard zullen de heren van Mercedes dit heel goed monitoren. Het verval in vermogen bij Mercedes is namelijk veel groter dan bij Honda. Mercedes heeft een uitstekende troef achter de hand door alsnog een nieuwe motor in te brengen. Ja, dat kost gridplaatsen, maar als je toch in no-time iedereen voorbij bent is dat in te calculeren risico. Dus helaas vallen we de komende dagen in in herhaling: het zal even spannend blijven!

Via: Autosport.