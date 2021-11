Supra met 10.757 km op de klok kost meer dan GT4 RS

Deze Supra met 10.757 km ervaring kost een hele hoop geld.

Het heeft eventjes geduurd, maar eindelijk is het moment daar: Japanse auto’s beginnen explosief in waarde te stijgen. Om de paar weken komt er weer een pareltje voorbij uit het land van de rijzende zon. Vier dagen geleden was het een bloedmooie Mazda RX-7 van de FD-generatie. Vandaag is het een Supra.

Zoals de titel al verklapt is het een Supra met 10.757 km op de teller. Dat is niet heel erg veel voor een auto die uit 1995 komt. De auto ziet er op de (ietwat korrelige) afbeeldingen niet heel bijzonder uit. Het is een groengrijs exemplaar met zwart interieur. Opvallend is dat de achterspoiler ontbreekt. Dat was in sommige gevallen namelijk een optie in de VS en Japan.

Heilige graal

Maar het is desalniettemin de heilige graal qua Supra’s. Zo is de motor in de juiste specificatie. Iedereen heeft het over de ‘2JZ’, maar dat is niet helemaal compleet. Deze generatie Supra (A80) heeft namelijk altijd een 2JZ-motor. Er is een versie zonder turbo (2JZ-GE) en een versie met dubbele turbo (2JZ-GTE). Die laatste is de motor die huist onder de kap van deze Supra met 10.757 km op de klok.

















De motor is dan ook nog eens gekoppeld aan een handgeschakelde versnellingsbak. De Twin Turbo (RZ in de Japan) heeft de Getrag-zesbak (V16X) of de A340E-automaat. De atmosferische versie is er met handbak (W58, vijf versnellingen) of de eerder genoemde automaat. In de jaren ’90 was de handbak nog op alle vlakken superieur, dus logisch dat deze nu nog het meeste gezocht is (en het meeste kost daardoor). Saillant detail: nieuw waren de automaten duurder!















Prijs Supra met 10.757 km

Verder nog wat te melden? De kleur (Grayish Green Mica Metallic) is een beetje saai. Dat aardbeien-rood (Super Red IV) van het vorige exemplaar was veel fraaier. Maar ja, in dit soort gevallen is er niet heel erg veel mogelijk. Supra’s in originele staat zijn al erg zeldzaam.







Dan sluiten we af met de stratosferisch hoge prijs. De verkoper wil er namelijk graag 299.800 dollar voor hebben. Dat is omgerekend 264.962 euro. Dat is aanzienlijk meer dan de Porsche 718 Cayman GT4 RS. Sterker nog, je kunt het Weissach-pakket bestellen én keramische remschijven en nog ben je goedkoper uit met de Porsche. En ook die Porsche wordt meer waard. Maar deze Supra is bij voorbaat cooler.

Via: Carscoops.

Meer lezen? Check hier onze special over de Toyota Supra Twin Turbo (A80)!