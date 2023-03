Dit hoopje Honda NSX wordt (hopelijk) fabrieksnieuw

Iemand heeft een nogal vergane Honda NSX gekocht, maar wil er weer wat moois van maken. Hoe komt een auto in deze staat?

Elke auto komt op een punt waarop je hem ’total loss’ verklaart. Dat kan zijn dat er iets gigantisch kapot gaat waardoor je eigenlijk meer dan de dagwaarde erin moet investeren of gewoon het jarenlang rondrijden waarbij de slijtage de overhand neemt. In beide gevallen zegt menig normale gebruiker al snel dat het welletjes is. Hoe zit dat als het een speciale auto omvat, neem een originele Honda NSX?

Honda NSX

Deze ‘Japanse Ferrari’ met Senna-touches wist in zijn tijd een betrekkelijk goedkope vuist te zijn tegen menig bekende sport- en supercars. Pas later is men hem echt gaan waarderen als een serieus waardevolle sportauto en gingen de prijzen door het dak. Welnu, er is recent een echte oude Acura NSX verkocht voor slechts 8.500 dollar. En dit is waarom.

NSX als rivierbodem

Juist, die heeft betere dagen gezien. De Acura NSX in kwestie werd in 2019 uit een rivier gevist. Het verhaal is een beetje duister, de auto werd namelijk opgespoord toen duikers op zoek waren naar een andere auto. Die andere auto was gelinkt aan een vermissing/moordzaak en bood de familie van het slachtoffer alle antwoorden die ze niet wilden hoorden. Min of meer per abuis werd ook de NSX gevonden, waar het verhaal iets minder duister van is. De Acura NSX uit 1991 werd gestolen in 2003 en naar verwachting rond die tijd in de rivier gedumpt. Zestien jaar(!) onder water heeft een impact op een auto.

Verloren

De foto’s zeggen al genoeg. De Acura NSX is naar een sloopbedrijf gebracht om initieel gewoon tot een pakketje verbrijzeld te worden. Je kunt niks meer met dit ding, toch? Kijk maar naar het ecosysteem dat de auto aan boord heeft of de enorme ladingen zand en natuurlijk water die elk hoekje van de auto hebben gezien. Het bedrijf in kwestie adverteerde hem dan ook als ‘ideale versiering voor een groot aquarium’ en dat klinkt als de beste manier om de NSX toch nog een waardig einde te geven.

Restaureren

Of toch niet: de auto is zowaar verkocht aan iemand voor 8.500 dollar! Voor een rijdende Acura NSX zou dat een koopje zijn, voor dit wrak ben je dan nog niet klaar. Maar de koper gaat proberen de auto weer mooi te maken, zoals we dan in Nederland zeggen ‘fabrieksnieuw’. En dat is mogelijk volgens hem.

De koets is namelijk van aluminium en dat roest niet. Ook lijkt alles nog aanwezig te zijn, al is de motor een groot vraagteken. Volgens de koper komt er sowieso een ’timelapse video’ van hoe ze de auto met een hogedrukspuit gaan behandelen. Of de auto ooit nog met een geldige kentekenstatus de weg op mag is niet bekend, maar er wordt gepoogd het beste te maken van deze verrotte Acura NSX. Het zou wel het gaafste verhaal zijn als dit lukt.