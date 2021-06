The Collectables - Lotus Exige S1 - Autoblog.nl

Een Lotus Exige S1 Collectables-video en Wouter en Martijn zijn daar dus mee op pad geweest. De hamvraag: passen ze daar goed in dan?

Het antwoord op die prangende vraag krijg je in de video. Maar hoe zat het ook al weer met de Exige?

De Exige verscheen op het toneel in 2000 als de dichte nog meer track-focused versie van de Elise. Het lijkt als je snel kijkt een Elise met hardtop en ‘spoilers’ maar dan zit je behoorlijk mis. Om te beginnen heeft de Exige dezelfde motorvariant als de Lotus 340R, de ‘Very High Performance Derivative’. Deze versie van de 1,8 liter viercilinder produceert 179 pk in plaats van de 118 pk van de standaard Elise van destijds.

Lotus Exige S1: vedergewicht!

Zoals bij Lotus gewoonlijk is ook bij de Exige de pk/gewichtsverhouding belangrijker dan alleen die pk’s : de Exige weegt maar 760 kg. De Exige sprint daardoor in 4,9 seconden van 0 tot 100 km/u. Maar bij de Exige draait het niet alleen om snelheid in een rechte lijn: bij het bochtenwerk komt deze Lotus pas echt tot volle bloei.

De verhoudingen van de close ratio-versnellingsbak en het stuurhuis met (nog) kortere overbrengingen ten opzichte van de Elise zijn duidelijk merkbare verschillen. Ook is de spoorbreedte toegenomen (+14 mm voor, +36 mm achter) en voor extra downforce is een imposante spoiler geïnstalleerd, die afkomstig is van de Esprit Sport 350.

Wouter gaat op stap met een exemplaar dat nu bij the Collectables geveild wordt. Origineel komt hij uit Engeland en was rechtsgestuurd. De 2e (Duitse) eigenaar heeft de Exige door Lotus-dealer Wilson’s in Romford om laten bouwen naar linksgestuurd.

Eens kijken of 2 mensen die langer zijn dan 1,90 meter in de Lotus passen. Het antwoord is verrassend ;-)

Op dit moment loopt de veiling van deze Lotus Exige S1 op the Collectables.

The Collectables is partner van Autoblog. The Collectables is een veilingsite voor auto’s die je niet nodig hebt, maar die je wel hebberig maken. Hieronder een selectie uit de actuele veilingen.