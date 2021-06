Max Verstappen de snelste in tweede vrije training Frankrijk - Autoblog.nl

Kan Red Bull Mercedes ook op een normale baan weer van zich af houden? De resultaten van de vrije training in Frankrijk geven hoop.

Niemand had het vorig jaar durven dromen, maar Max Verstappen leidt momenteel toch echt het kampioenschap én Red Bull leidt het constructeurskampioenschap. Dit is niet alleen omdat Red Bull zoveel beter is geworden, maar ook omdat Mercedes zowel in Monaco als in Baku zwaar de mist in ging.

Volgens het aloude gezegde moet je niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Deze spreuk is ook zeker hier van toepassing. De kans is levensgroot dat Mercedes op een niet-stratencircuit als Paul Ricard weer ouderwets heer en meester is. Dat gaan we morgen zien bij de kwalificatie.

Voordat het zover is kunnen we al wel kijken hoe het er in de eerste twee vrije trainingen aan toe ging. Die zitten er inmiddels op. En wat blijkt? Max Verstappen was gewoon de snelste in vrije training twee! Zijn snelste ronde van de 21 rondjes die hij maakte was goed voor een tijd van 1:32.872. Eerder ging het wat minder voorspoedig, toen hij averij opliep aan zijn voorvleugel. Dat stond een snelste ronde echter niet de weg.

Mercedes zat Max uiteraard dicht op de hielen, maar het was niet Sir Lewis die de tweede plaats pakte. Dat was zowaar Bottas. Zou het chassis dan toch verschil maken…? Het gat tussen Bottas en Verstappen was overigens extreem klein: 0,008 seconden. Wat verder opviel: Alpine voelde zich goed thuis op het Franse circuit, want Alonso en Ocon stonden respectievelijk op een vierde en een zesde plaats.

De volledige resultaten van de tweede vrije training in Frankrijk zagen er als volgt uit:

Max Verstappen (Red Bull): 1:32.872 Valtteri Bottas (Mercedes): 1:32.880 Lewis Hamilton (Mercedes): 1:33.125 Fernando Alonso (Alpine): 1:33.340 Charles Leclerc (Ferrari): 1.33.550 Esteban Ocon (Alpine): 1.33.685 Pierre Gasly (AlphaTauri): 1:33.696 Carlos Sainz (Ferrari): 1:33.698 Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): 1:33.786 Lando Norris (McLaren): 1:33.822 Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo): 1:33.831 Sergio Perez (Red Bull): 1:33.921 Yuki Tsunoda (AlphaTauri): 1:33.955 Daniël Ricciardo (McLaren): 1:34.079 Sebastian Vettel (Aston Martin): 1:34.447 Lance Stroll (Aston Martin): 1:34.632 George Russell (Williams): 1:35.266 Nicholas Latifi (Williams): 1:35.331 Mick Schumacher (Haas): 1:35.512 Nikita Mazepin (Haas): 1:35.551

Om te zien hoe de kaarten écht geschud zullen zijn moeten we toch nog even geduld hebben tot morgenmiddag. Om 15.00 kunnen we dan inschakelen voor de kwalificatie. Het beloofd toch weer spannend te worden en dat is absoluut een luxe te noemen in het huidige Formule 1.