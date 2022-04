460 pk sterke Lotus Exige is het ultieme speelgoed

Deze flink aangepakte Lotus Exige is een ultiem speeltje dat door de eigenaar nóg meer ultiem is gemaakt.

We hebben het sinds de onthulling van de Lotus Eletre veel over ‘de origine van Lotus’. Dan gaat het natuurlijk om de heerlijke speeltjes van het merk waar simplify, then add lightness nog een grote rol speelde. Bij de Lotus Elise, bijvoorbeeld. Een vederlichte sportauto die dankzij een simpele motor alsnog een genot was om mee te rijden.

Lotus Exige

Daar kwam later de Lotus Exige bij. In eerste instantie een soort ‘hardcore’ Elise met meer pk en meer gefocuste insteek. Bij de derde generatie in 2012 kwam de Exige S voor het eerst met een ook daadwerkelijk andere motor dan de Elise in productie. Het werd de van de Evora geleende Toyota 2GR-FE motor: een blubberdikke V6. Deze leverde in eerste instantie 350 pk. De Exige is wat zwaarder dan de Elise, maar de lichte insteek zorgt er nog steeds voor dat het heerlijk speelgoed is. Het kan altijd heerlijker.

Lotus Exige “HELL SLOW”

Dat bewijst Britse fotograaf George Williams. Hij heeft al een tijdje een Lotus Exige die hij al eens flink aangepakt heeft. Het gele monster ontving meerdere upgrades aan het exterieur, het interieur en de motor en aandrijflijn. Het resulteert momenteel in 460 pk voor de kleine Lotus. De auto krijgt van Williams de bijnaam HELL SLOW, een referentie naar het kenteken HE11 SLO. De orde van de dag is echter dat HELL SLOW een metamorfose heeft ondergaan.

Paars

De 460 pk sterke Lotus Exige is namelijk recent compleet getransformeerd. Het meest opvallende is de kleur. De auto heeft helemaal uit elkaar gelegen en het gaat om een volledig opnieuw gespoten carrosserie, geen wrap of dat soort praktijken. De gekozen kleur heet Viola Mathilde en is een compleet op maat gemaakte kleur. Andere upgrades zijn nieuwe carbon onderdelen rondom en de gigantische achtervleugel: groter dan de normale. Om deze vleugel kracht bij te staan werd er voorop een carbon splitter met diffusor gemonteerd en zitten er nieuwe luchtkanalen in de voorklep.

Mistlampen

De Lotus Exige van Williams creëert al een mooi paars/geel contrast door gele remklauwen en gele Lotus-letters achterop, maar het contrast wordt versterkt door de gele mistlampen. Er zaten al mistlampen op, maar nu zitten er gele LED-schijnwerpers beter weggewerkt voorop. Wat ook zeker niet verkeerd staat: nieuwe velgen. Het gaat om HRE R101-velgen, de LW (lightweight) versie. Uiteraard met een setje Michelin-banden om lekker te kunnen sturen.

Een bijzonder aangepaste auto en een eigenaar die er trots op is. Williams heeft trouwens het gros van zijn werk gedocumenteerd op zijn Instagram en zijn YouTube-kanaal. Zodat je alles in detail kunt zien wat er is veranderd aan deze heftige Lotus Exige.

Image-credit: George F. Williams/@gfwilliams op Instagram