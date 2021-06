5 tips voor een zorgeloze roadtrip - Autoblog.nl

Tijd om er weer op uit te gaan in binnen- en buitenland. Maar wat moet je meebrengen voor een zorgeloze roadtrip?

Een roadtrip maken, dat is voor veel mensen al weer even geleden. Maar de zomer(vakantie) komt er aan en we zijn zo langzamerhand ook weer welkom in de landen om ons heen. Dan is het nu zaak om te gaan bedenken hoe die eerstvolgende trip eruit gaat zien en wat de juiste ingrediënten zijn. Wij hebben 5 tips voor je die helpen om de volgende roadtrip zorgeloos te laten zijn. (En we hebben een winactie voor je waarbij je kans maakt op 2 zomermaanden gratis autorijden met Amigo!)

Tip 1: Begin de vakantie wanneer je instapt!

Huh? Ja inderdaad, het zal je nog verbazen hoeveel mensen compleet gestresst die auto instappen en pas op hun eindbestemming de benen omhoog gooien en dan uitroepen: “hèhè, eindelijk vakantie”. Waarom zou je niet gewoon de reis een onderdeel van je vakantie maken? Neem er iets meer tijd voor. Stop iets vaker en overweeg ook om een overnachting in je route op te nemen.

Het helpt enorm als je de tijdsdruk van de trip haalt. Neem er meer tijd voor! Wat ook de stress verlaagt is ‘slim’ reizen. Overweeg om alvast een ‘tolkastje’ te bestellen in NL zodat je niet in elke wachtrij op de Autoroute hoeft te gaan staan. En ga alsjeblieft niet 2 uur in de rij wachten om voor een tientje minder in Luxemburg te tanken. In plaats daarvan kan je beter tijdens je reis een paar keer van de snelweg gaan om tegen een lagere literprijs te tanken.

Tip 2: Bereid je goed voor

Nee dan hebben we het niet alleen over broodjes smeren en snoepjes kopen die aan het einde van de straat al op zijn. Al is dat ook prima natuurlijk. Maar er zijn een aantal inkoppers die we voor jou nog een keertje op een rij hebben gezet

Check vooraf wegwerkzaamheden op je route

Zorg dat je met een volle tank of volle accu’s vertrekt.

Controleer je oliepeil, bandenspanning een week van tevoren (niet 5 minuten voor de rit)

Zorg dat je ruitenwisservloeistofreservoir vol zit

Controleer of je alle ‘autopapieren’ bij je hebt (groene kaart / kentekenpas)

Hou je portemonnee / creditcards bij de hand als er tolwegen op je route liggen

Hou er rekening mee dat je soms toch contant geld nodig hebt

Zorg dat er voldoende eten en drinken aan boord is

Vergeet niet je zonnebril in de buurt te houden

Als je elektrisch rijdt, zorg dat je gemakkelijk bij je laadkabel kunt komen

Knal niet direct op Social Media dat je huis 3 weken onbeheerd achterblijft..

Tip 3: Zorg dat je telefoon niet leeg is..

Het is wellicht de meest ’21e eeuw’ tip van deze 5. Maar je telefoon kan in veel gevallen een lifesaver zijn. In het beste geval kan je er mee navigeren wanneer je auto dat weigert. Maar in het beste geval kan je er bijvoorbeeld een hulpdienst mee bellen om jouw lekke band te komen verhelpen.

Dat komt helaas vaker voor dan je wilt. Zeker nu bijna geen enkele auto meer is uitgerust met een volwaardig reservewiel en veel van de ‘banden-oplap-hulpmiddelen’ niet voor iedereen goed te gebruiken zijn.

De gedachte: ik koop wel een laadkabel bij een benzinepomp moet je direct verdringen. Die zijn vaak op tijdens de zomermaanden OF van inferieure kwaliteit. Neem je eigen (goede) telefoonlaadsnoer mee voor onderweg!

Tip 4: Verdiep je in de lokale verkeersregels

Als je naar het buitenland gaat dan is het handig om je van tevoren op de hoogte te stellen van de regels. Dat de maximum snelheid op de snelweg overal anders is weet je natuurlijk. Maar let daar dan ook op. Verder mag je niet overal zomaar de snelweg op. In Zwitserland en Oostenrijk bijvoorbeeld heb je daarvoor een vignet nodig (dat je al in NL kunt aanschaffen). Maar ook in Portugal moet je op veel stukken snelweg tol betalen, maar er zijn daar geen tolpoortjes…. Kortom: Doe je huiswerk vooraf!

Voor een bezoek aan onze Oosterburen (Duitsland) heb je in sommige steden een Milieusticker nodig op je auto. Koop deze alvast in Nederland. Dan hoef je dit ter plekke niet te regelen.

Tip 5: Regel een fijne auto!

Vrij logisch, de juiste auto voor een roadtrip is essentieel. Voor de één zal dit een cabriolet zijn om ‘met de kap los’ naar het Zuiden te rijden. Een ander zal vooral een extra snelle auto wensen, maar iedereen zal het er mee eens zijn dat je een lekker rijdende, betrouwbare, schone auto wilt rijden voor niet al te hoge kosten. Nou is een carsharing oplossing wellicht niet het eerste waar je aan denkt, maar de auto’s van Amigo maken het op een zeer goede manier mogelijk.

Je kunt namelijk een eigen auto delen met vrienden, familie, buren of andere bekenden. Je deelt dus een auto met je eigen netwerk, een closed community. Zo staat de auto altijd bij je in de buurt en kun je ‘m gebruiken wanneer jij wilt, en hoe lang jij wilt. Bijvoorbeeld voor een roadtrip, alleen of met z’n allen. Doordat je een auto met bekenden deelt kun je erop vertrouwen dat er zuinig mee omgegaan wordt en de auto vaak schoon is, En hoe handig is dit als je toch met je vrienden op vakantie gaat!?

4 vrienden, 1 Amigo Winactie

Amigo heeft nu een bijzondere winactie: Deel een zorgeloze zomerfoto met jouw vrienden en win een Amigo auto voor 2 zomermaanden!

Hoe doe je mee?

Heel eenvoudig. In twee stappen.

Stap 1:

Bedenk: Met welke 3 vrienden ga jij jouw zorgeloze zomer tegemoet? Deel een zorgeloze zomerfoto van jou en je 3 vrienden, op Instagram of Facebook. Bijvoorbeeld op het terras, bij de barbecue of samen in het park. Wees creatief en zorg dat jouw foto opvalt! Tag je vrienden in de foto samen met #zorgelozezomer #amigomobility. Like De Amigo Mobility Facebook of Amigo Mobility Instagram pagina

Stap 2:

Vul op de Amigo Mobility Zomeractie pagina jouw naam en e-mailadres in en ook die van jouw vrienden, waarmee je op de zorgeloze zomerfoto staat en de Amigo wilt delen. Zo kan Amigo je laten weten of de Amigo met jullie mee naar huis gaat!

Van 18 juni t/m 5 juli geven ze iedere week 2 Amigo’s weg voor deze zomer. Zo maak je 6x kans op 2 maanden zorgeloos een eigen auto rijden met jouw vrienden.

Amigo Mobility selecteert iedere week de 2 meest zorgeloze zomerfoto’s en wie weet zit die van jou erbij! Daarnaast geven ze iedere week ook een polaroid camera weg onder de deelnemers.

Voor meer informatie en om mee te doen, ga naar de Amigo Mobility Zomeractie pagina