The Collectables – Mercedes 190 E 2.5-16

Een artikel over de Collectables Mercedes 190 E 2.5-16 zonder dat we de BMW E30 noemen, het is nu al niet gelukt.

Soms is het moeilijk om uit de schaduw te stappen van een fameuze concurrent. De spotlights staan al jaren op de (race)successen van de BMW E30 M3. Dit zorgt voor vraag en dat drijft de prijzen op. Dat weet iedereen die net zoals wij geregeld online speurt naar wat ‘de iconen in 2022 eigenlijk moeten kosten’.

In het geval van deze Collectables Mercedes 190 E kunnen we natuurlijk niet stellen dat we te maken hebben met een muurbloempje of een miskende ster. Iedere autoliefhebber van een zekere leeftijd heeft zich destijds vergaapt aan de Merkencup en Tourwagen kampioenschappen waarin hij schitterde. Maar het grote publiek lijkt hem al wel vergeten. Dit is dan weer mooi nieuws voor de liefhebber want de Mercedes 190E 2.5-16 is doorgaans bereikbaarder dan die Beierse tegenstrever.

En laten we niet vergeten dat de vierdeurs 190 E ook nog eens een behoorlijk stuk praktischer is. Een niet te onderschatten argument wanneer je thuis ook nog even iemand ‘aan boord’ moet krijgen.

In de video neemt Wouter de 190 E 2.5-16 natuurlijk ook nog onder de loep. Maar een korte geschiedenisles.

Augustus 1983. Plaats van handeling is het Nardo testcircuit in Italië. Aanwezig zijn een drietal Mercedes-Benz 190 E 2.3-16’s met bijbehorende chauffeurs. Doel van de testsessie is een aantal wereldrecords aan duigen rijden. De kilometerteller van de – op dat moment nog niet geïntroduceerde – zestienklepsversie van de Mercedes 190 werd door de testpiloten van Das Haus in een duizelingwekkende 201 uur en 39 minuten op 50.000 km gezet. Rekent u mee? Dat is ruim tweehonderd uur achter elkaar op topsnelheid een circuit ronden.

De auto’s waren slechts licht gemodificeerd voor deze duurtest (te denken valt aan een andere overbrengingsverhouding) maar verder toch vrijwel standaard. Dat maakte indruk bij de concurrenten in het DTM, waar Mercedes-Benz aan mee ging doen. Het moest namelijk allemaal wat sportiever, zo vond men in Stuttgart. In 1984 reed vervolgens ene Ayrton Senna – een rookie – de gevestigde orde uit de Formule 1 het snot voor de ogen op de Nürburgring in zo’n zelfde 190. De reputatie van de auto bleek definitief gevestigd.

In 1988 wijzigde de naam van de auto in 190 E 2.5-16 en steeg het vermogen van 185 naar 195 pk. De auto was leverbaar in een vijftal kleuren: alleen Rookzilver en Zwart voor de 2.3-16, later aangevuld met Almandinrood en Briljantzilver voor de 2.5-16. Een korte periode in 1990 was de kleur Astraalzilver Metallic leverbaar.

En de Mercedes 190 E 2.5-16 waar we vandaag mee op pad gingen bezit die unieke kleur!

De Collectables Mercedes 190e 2.5 zestienklepper veiling staat nu live! Dus bieden maar.

