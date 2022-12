Mercedes-Benz 190 D: Mini-special

De Mercedes-Benz 190 D is de essentie van de automobiliteit. Al het andere is marketinggeneuzel en of van inferieure kwaliteit.

De Mercedes-Benz 190 is jarig! Mercedes-benz viert een groot feest, want het door Bruno Sacco ontworpen model is alweer veertig jaar oud. Dat zou je niet zeggen als je ‘m zo ziet staan. Dat komt natuurlijk ook door het feit dat de auto heel erg lang in productie is geweest.

Het model werd pas in de lente van 1993 afgelost door de Mercedes-Benz C-Klasse van de W202-generatie. De 190 is de ‘W201’ en in dat opzicht de eerste ‘C-Klasse’. Het was de eerste kleine Mercedes die jarenlang de Baby-Benz werd genoemd totdat de A-Klasse de elandproef in het nieuws bracht.

Rijdende kluizen

Het mooie is dat de Mercedes-Benz 190 een echte Mercedes is uit de tijd dat de auto’s uit Bremen en Sindelfingen nog echt rijdende kluizen waren. De achteras alleen al kosten miljoenen om te ontwikkelen. De 190 had achterwielaandrijving en een een enorme keur aan motoren en uitvoeringen.

Normaliter richten wij ons op de 2.3 – 16 ‘Cosworth’ en de snellere Evolutions, maar vandaag even niet. Want als je een succesvolle manager was in de jaren ’80 (en vroege jaren ’90), dan mocht je een 190 diesel leasen.

De meest eenvoudige uitvoering was de Mercedes-Benz 190 D. Deze is voorzien van de OM601.911 en dat is misschien wel de beste motor ooit gebouwd. Het zijn ongelooflijke langlopers. De blokken zijn eenvoudig en gebouwd met weinig onderdelen, maar alles dat gebruikt werd was net ietsje te goed. Dankzij een laag specifiek vermogen, was de interne slijtage erg laag.

‘prestaties’ van de Mercedes-Benz 190 D

Dat betekent wel dat je geduld moest hebben in de 190 D. De 1.997 cc metende viercilinder leverde namelijk maximaal 72 pk (bij 4.600 toeren). Maar een diesel koop je voor het koppel toch? Eh, ja, dat is zo bij een turbo-diesel en dit blok heeft geen turbo. Dus je zult het moeten doen met 123 Nm (bij 2.800 toeren). Er waren in die tijd 1.6 viercilinder achtkleppers met meer koppel dan deze tweeliter.

Qua prestaties moest je dus geen hoge verwachtingen hebben. Standaard had je een vierbak, een vijfbak was optioneel op de viercilinder (pas standaard op de vijfcilinder 2.5). Van 0-100 km/u ‘sprinten’ duurde 18,1 seconden. 18,1! Dat is laaaang. Er is op dit moment geen nieuwe auto op de markt die zó traag is! De topsnelheid was 160 km/u, mede dankzij de zeer gunstige aerodynamica van de auto. Het verbruik was zo’n 1 op 15 dat je met een beetje zelfbeheersing ook kon houden.

Langeafstandscruiser

De Mercedes 190 D staat een beetje haaks op de auto’s die we tegenwoordig mogen verwelkomen. Uiteraard is diesel niet meer salonfähig, ondanks een zeer gunstige CO2-uitstoot. Wat de Mercedes-Benz 190 D je gaf was comfort, betrouwbaarheid en vrijheid. De 190 D reed namelijk uit de kunst, het waren zeer prettige langeafstandscruisers.

Dankzij een hoogwaardig onderstel en (5-multilink achteras!) en een ideale verdeling van het gewicht, was de balans magistraal. Op een volle tank kon je met gemak 800 km halen (de tank was niet heel erg groot met 55 liter). Daarmee kon je dus in een comfortable ruk doortokkelen door Europa.

Modelpflege

In 1988 kreeg de Mercedes-Benz 190 D een lichte facelift, Modelpflege, zoals @bart1976 zo mooi noemt (en iedereen die verstand heeft van Mercedessen). Je kunt ze herkennen aan de in kleur gespoten bumpers. De 190 kreeg nieuwe meubilair met in hoogte verstelbare gordels.

Ook was een rechterspiegel nu standaard, evenals ABS. Dat laatste was wel een bijzonder dingetje rond die tijd. In 1991 werd het model nog heel licht herzien om zo het tot 1993 uit te kunnen zingen. Daarna ging de 190 uit productie, maar verdween deze absoluut niet uit straatbeeld.

Ook na 1993 bleven 190’s rondrijden. De Mercedes-Benz 190 D was namelijk gehouwen uit graniet. De auto bleek onverwoestbaar, net als de grote E-en S-Klasses. Ze gingen simpelweg niet kapot en waren uitstekend te repareren. Deze auto’s kregen een derde, vierde en vijfde leven.

Astronomische kilometerstanden waren regel, geen uitzondering. Als je goed voor je Benz zorgde kon je er met gemak 5 tot 7 ton mee rijden. Met een beetje preventieve zorg en liefde was een miljoen mogelijk.

Mercedes-Benz 190 D is de essentie van een auto

De Mercedes-Benz 190 D is een auto waardoor je van auto’s gaat houden. Een eerlijk apparaat zonder nonsens met veel karakter en kwaliteit. Daar kunnen moderne auto’s nog wat van leren. Auto’s die vanwege allerlei milieumaatregelen en korte looptijden slechts een paar jaar mee hoeven te gaan. Een Mercedes-Benz 190 D is eenvoudig, maar niet simpel. Het is de essentie van waar een auto voor staat. Niets meer.

Eigenlijk moet iedereen eens een roadtrip doen in een 190 D. Gewoon wat cassettes van te voren opnemen, papieren route-kaart mee, Punica Oase in zo’n plastic beker met dop en vers gesmeerde bammetjes. Je hebt namelijk niet zoveel nodig om gelukkig te zijn, zolang wat je hebt maar heel erg goed is. En dat was de Mercedes-Benz 190 D.

