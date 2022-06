Dikke Stelvio Quadrifoglio nu nog dikker

Met zo’n widebody toont een dikke Stelvio Quadrifoglio zo dik als het hoort.

De Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio is een geweldige crossover. Het is de perfecte crossover voor mensen die eigenlijk geen crossover willen. Ofwel, de mensen die de discussie met hun eega verloren hebben.

De ene ouder wil graag een veilige auto met hoge instap en praktische items als een achterbank en dakdragers. De andere ouder wil graag meer dan 500 pk, een in basis achterwielaangedreven chassis en koolstofvezel cardanas.

Hele dikke Stelvio Quadrifoglio

Ondanks dat het van zichzelf een dikke auto is, is de Stelvio Quadrifoglio vrij subtiel. Niet iedereen ziet meteen dat je een heel erg dikke auto hebt.

Nu heeft dat ook zijn charmes, maar het prestatiepotentieel herken je niet helemaal als je een Stelvio Quadrifoglio voorbij zit komen. Gelukkig heeft SD Carbon daarvoor een oplossing met deze cheftige bodykit!

Dat is zeldzaam, want we zien niet heel veel tuning-spulletjes voorbij komen voor de Alfa Romeo Stelvio. Voor de Giulia heel af en toe, maar voor nu pakt SD Carbon groots uit met de Stelvio.

Ditmaal is het niet en iets ander bumpertje, maar echt een compleet met andere voorzijde, voorschermen, sideskirts, achterbumper, diffusor én spoilers. Ja, spoilers, er staan twee rijen met strijkplanken klaar.

Vossen patta’s

Als je de wielkastverbreders en zijschermen aanpast, dien je ook wat te doen aan de wielen. Volgens SD Carbon passen de normale wielen wel, maar staan ze te ver naar binnen. Om een voorbeeld te geven van hoe het ook kan, hebben ze een setje Vossen-lichtmetaal erop geschroefd.

Ze meten 22 inch in diameter en zo subtiel als Gordon en Gerard met ieder een fles Apfelkorn in hun mik. Vind je die maar matig (de wielen, Geer en Goor zijn episch!) en wil je de originele wielen hebben, kunnen bij SD Carbon een spacertje voor je plaatsen.

Naast alle visuele aanpoassingen, kun je ook de techniek afstemmen op je eigen smaak. Zo kan de motor gekieteld worden van 510 pk naar 600 pk. Dat is is niet het enige goede nieuws. Je krijgt namelijk 36 maanden garantie op de modificaties.

Dit specifieke exemplaar kun je kopen (voor 86.000 pond), maar hopelijk kun je de onderdelen ook bestellen voor je eigen Stelvio Quadrifoglio, om ‘m net wat dikker te maken. En als we dan toch aan verzoekjes doen: kunnen ze dit niet maken voor de Giulia?

Uiteraard hebben we ook de rijtest voor je:

