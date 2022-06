Meer versies Hyundai Ioniq 6 op komst

Er komen meer versies van de Hyundai Ioniq 6! Deze twee vinden wij het leukst.

Eigenlijk kan Hyundai het een paar jaar wat rustiger aan doen. De Kona Electric blijft toch wel verkopen en de Ioniq 5 is behoorlijk ver verwijderd van hetgeen de concurrentie aan moet gaan bieden in de toekomst. Logisch dat ze ze niet snel genoeg kunnen bouwen.

Maar in plaats daarvan breidt Hyundai zijn gamma met EV’s uit. Op zich logisch, uiteindelijk moet het aantal elektrische auto’s de overhand gaan krijgen als de benzinemotor keihard verboden is.

Meer versies Hyundai Ioniq 6

De Ioniq 6 is een rechtstreekse aanval op de Tesla Model 3. Zowel qua type auto als het marktsegment. Waar de Model 3 er enkel als sedan is (de Model Y-crossover is groter, breder, langer en hoger), moet er van de Ioniq 6 een hele familie komen. Althans, dat zou goed mogelijk zijn.

Dat bevestigt SangYup Lee, de grote designbaas van Hyundai. Volgens hem is de Ioniq 6 een perfect basis voor meer verschillende versies. Zo is een hatchback mogelijk. Dan niet op de traditionele manier, maar meer als een soort premium Shooting Brake. Oef, dat klinkt heel erg goed. Met de Genesis GV60 (afbeelding boven) hebben de Zuid-Koreanen al laten zien een gave ‘Wagon te kunnen maken.

Ioniq 6 N

Maar er komen meer versies van de Hyundai Ioniq 6 en dat is de Ioniq 6 N. In technisch opzicht deelt de Ioniq 6 techniek met de Ioniq 5 en de Kia EV6. Die laatste kun je als ‘GT’ krijgen met enorm veel vermogen. Als ze die aandrijflijn nu in de Hyundai Ioniq 6 gooien en de onderstelfluisteraars van de Hyundai N-afdeling er iets mooie van laten maken met dikke wielen en een heftige bodykit, dan is er voor de petrolhead ook iets om van te genieten. Nou, dat gaat dus ook gebeuren.

In combinatie met de 77,6 kWh-batterij en de elektromotoren met een totaalvermogen van 600 pk heb je hele dikke én snelle auto. De Ioniq 6 N gaat van 0-100 km/u in minder dan 4 seconden en heeft een topsnelheid van zo’n 260 km/u. Deze versie staat gepland voor 2023.

Via: AutoExpress