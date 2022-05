Nederlander bouwt te gekke Mercedes 190E EVO 2 DTM!

Dik 2,5 jaar was er nodig om deze Mercedes 190E 2.5-16 EVO 2 DTM te bouwen. Het resultaat mag er zijn. En het leuke is: de auto is in handen van een Nederlander. Tijd voor een goed gesprek.

Formule 1 is leuk natuurlijk, maar minstens zo spectaculair is de Deutsche Tourenwagen-Masters, kortweg DTM. In een wat verder verleden spraken we nog over het Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Diverse iconische auto’s namen deel aan dit kampioenschap, denk aan de BMW M3 E30 DTM of de Mercedes 190E EVO 2 DTM.

Geluksvogel

Wie nu zo’n ex-DTM-auto ‘van toen’ in handen heeft, mag zichzelf gelukkig prijzen. Marcel Wüst is zo’n geluksvogel. Marcel noemt zichzelf ‘erfgoed beminnend petrolhead’. Je kan hem kennen van Carel Wüst Classics, een bedrijf dat handelt in exclusieve automobielen. Marcel had al enige tijd een Mercedes 190E EVO 2 DTM in zijn bezit, maar er zat veel werk aan.

Tourenwagen-Legenden

“We nemen al een tijdje deel aan de Tourenwagen-Legenden die vaak voorafgaand aan de DTM-races plaatsvinden. In dit kampioenschap komen er historische toerwagens in actie van seizoenen 1984 tot 1996”, vertelt Marcel in gesprek met Autoblog.

Hij vervolgt: “Toenmalig coureurs die destijds gereden hebben, rijden tegenwoordig als gastrijder bij ons. Wij reden tot twee jaar terug met een 190E 2.3 16, alleen die auto had de nodige beperkingen en dan kom je simpelweg niet verder in deze klasse, ook omdat andere teams stappen zetten met hun auto. De Mercedes 190E 2.5-16 EVO 2 DTM hadden we al een tijdje staan. Op dat moment hebben we besloten om deze auto naar het juiste niveau te brengen.”

Project van 2,5 jaar

Daar ging wel wat tijd overheen. Het complete bouwproces nam een stevige 2,5 jaar in beslag. In die tijd is de betreffende 190E EVO 2 DTM tot in perfectie samengesteld naar de juiste specs. Het betreft hier een originele EVO2-carrosserie uit 1991. Geen originele DTM-carrosserie dus, maar de auto is wel opgebouwd uit toenmalige delen en naar toenmalige specificaties.

De auto is geïnspireerd op de betreffende 1991-auto van Ellen Lohr, de enige dame die ooit een DTM-wedstrijd wist te winnen. Grappig detail: de originele Lohr-auto had ‘East’-sponsorbestickering. Marcel: “Het was natuurlijk een inkoppertje om hier Wüst van te maken. Dat hebben we dan ook gedaan.”

VIDEO: Onthulling Mercedes 190E EVO 2 DTM

DTM-specificaties

De Mercedes is helemaal naar de specificaties van de DTM-auto’s van de jaren ’90 van de vorige eeuw opgebouwd. Ook wat techniek betreft. Voorin ligt een ongeblazen viercilinder met een vermogen van liefst 320 pk. In combinatie met een gewicht van 1.050 kilogram staat dat natuurlijk garant voor veel snelheid. Het blok draait lieft 8.800 toeren per minuut. Het geluid wil je natuurlijk even horen, daarom verderop in dit artikel een video van de auto in actie.

“Schakelen gebeurt met een handbak met H-schakelijk. Het eerste verzet is extra lang, de rest juist heel kort. De auto heeft ook een racekoppeling. De topsnelheid is afhankelijk van de eindoverbrenging. De auto haalt 240 tot maximaal 300 km/u”, aldus Marcel.

Magnesium wielen

“Extra bijzonder zijn de magnesium wielen. De rode exemplaren hebben we nieuw laten maken, maar we hebben ook nog de originele grijze wielen. Magnesium gaat maximaal 30 jaar mee. Daarna moet je het materiaal laten testen op haarscheurtjes. Als die er niet in zitten, heb je geluk. Want dan kun je ze nog laten herstellen. Precies dat hebben we ook gedaan. We hebben dus een setje rode en grijze wielen”, zegt Marcel.

Prachtige foto’s

Het complete project nam dus dik 2,5 jaar in beslag. Dat is een flinke tijd. Volgens Marcel moest de auto daarom wel even op magistrale wijze worden vereeuwigd op de gevoelige plaat. En dus werd de Nederlandse autofotograaf Noël van Bilsen ingeschakeld om diverse foto’s te maken. Veel woorden hoeven we niet vuil te maken over de foto’s. Die zijn simpelweg briljant. Kijk en geniet.

Publiekslieveling

Marcel: “Ik ben zo blij met de foto’s, maar nog meer met de auto zelf. Het hele doel van deze auto is om hem ook lekker te gaan gebruiken. Daar is ie natuurlijk ook voor gebouwd. En dat gaan we ook met regelmaat doen. Het eerste event heeft hij al achter de rug. Vier weken geleden reden we op Motorsport Arena Oschersleben. Met succes ook, want we werden tweede in onze klasse en werden vierde overall. Eind juni 2022 rijden we op de Salzburgring in Oostenrijk. De auto is op dit moment de publiekslieveling op het circuit, iedereen vindt hem geweldig.”

De Mercedes 190E 2.5-16 EVO 2 DTM in actie zien? Check dan even deze onderstaande video! Speakers op tien!