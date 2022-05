The Collectables – Opel Speedster

Een Opel Speedster, is dat nog net zo leuk als wij in onze gedachten hadden? Zoeken we voor je uit!

Is de Opel Speedster de leukste Opel ooit? Dan krijgen we misschien wel de Opel Blitz of de Opel GT fanclub over ons heen wanneer we dat zeggen. Maar we durven hem wel aan, deze uitspraak.

De Opel Speedster ontstond uit een samenwerking tussen GM en Lotus. Lotus had geld nodig voor de ontwikkeling van de nieuwe Elise, terwijl GM graag een sportiever imago wilde voor Opel. Een deal was snel gemaakt: GM trok de knip voor de ontwikkeling van de Elise S2 en Lotus zou een sportwagen voor Opel bouwen. En zo gebeurde het dan ook.

De Opel Speedster is echter niet simpelweg een Elise met een Opel-logo. Slechts 10% van de onderdelen zijn uitwisselbaar. De Speedster heeft ook een andere motor: een 4 cilinder 2,2 liter EcoTec-blok, dat levert in de Speedster 147 pk.

Dat is dus meer dan de Elise destijds had. Die leverde standaard 122 pk. Het draait hier echter natuurlijk om de pk-gewichtsverhouding. De Opel Speedster weegt maar 870 kg. Dat is dus in ieder geval volledig volgens de Lotus filosofie.

Hoe ze dat lage gewicht behaalden is simpel. Een lichtgewicht aluminium chassis net als de Elise S2. En voor de carrosserie panelen is gebruik gemaakt van glasvezel. De acceleratie spint er garen bij, 0-100 km/u wordt in 5,9 seconden afgeraffeld.

Maar de Speedster is voor een van de leukste stuurmansauto’s. Het lage gewicht en het dynamische onderstel missen hun uitwerking niet. En rijhulpsystemen als stuurbekrachtiging en tractiecontrole? Nee, je moet het doen met alleen ABS.

Of de Opel Speedster ook in het echt nog steeds overtuigt zien jullie in de video.

Deze auto wordt op dit moment geveild. De Collectables Opel Speedster veiling staat nu live.

