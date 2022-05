Alpina B3 facelift: nog meer vermogen en fraaie neus

Het is namelijk een 3 Serie met M3-motor met ingetogen neus. De Alpina B3 facelift is dus precies hoe we het graag zien!

Het verschil tussen een Alpina B3 en een BMW M3 is erg klein en zeer groot tegelijkertijd. In principe zijn het beide dikkere versies van de BMW 3 Serie. Alleen kiest BMW Motorsport vaak voor een vrij aggressieve en sportieve aanpak. Bij Alpina kiest men voor verfijning en finesse. Zie het een beetje als het verschil tussen een mooie wijn en tequila. In beide gevallen wordt je er flink kachel van, maar de manier waarop is anders. Het zal je dan ook niet verbazen dat Alpina ook wijnen produceert.

Enfin, na de opfrisbeurt van de BMW 3 Serie is het nu tijd voor de Alpina B3 facelift. Alpina’s worden tegenwoordig gewoon op de fabrieksband gebouwd waar ook de andere BMW’s gefabriceerd worden. De tijden van handgebouwde Alpina’s met handgebouwde motoren liggen al een tijdje achter ons. Voordeel is wel dat de facelift ook snel arriveert. Nu dus!

Uiterlijke wijzigingen

Qua uiterlijkheden zijn er niet heel erg veel dingen te melden. De Alpina B3 facelift is net als het pre-faceliftmodel gebaseerd op de 3 Serie met M Sport-bumpers. Wel krijg je de nodige Alpina-kenmerken mee. Dus een extra dikke Alpina-frontlip. Verder zijn er vier uitlaten aan de achterzijde. Qua velgen kun je kiezen uit gegoten 19-inch velgen of gesmede 20 inch patta’s.

De Alpina-dekoset is niet verplicht, maar als je ‘m kiest kun je kiezen uit zilver, goud of zwart. Voor die laatste dient bijbetaald te worden. Oh ja, erg prettig: de bumpers zijn geheel in kleur meegespoten in plaats van die gekke inhammen van de 3 Serie M Sport. Over het interieur kunnen we kort zijn: ook hier krijg je de i4-schermen. Daarnaast zijn er wat unieke Alpina-touches in het interieur. Optioneel is Lavalina-leer mogelijk.

Techniek Alpina B3 facelift

Dan de techniek. Met de Alpina B3 facelift wordt namelijk de motor onder handen genomen. Zo is de intercooler groter, zijn de mono-scroll turbo’s gewijzigd, is de koeling geoptimaliseerd en is de ECU aangepast. Dat heeft resultaat gehad. Er is nu 488 pk en 730 Nm (!) voorhanden. De Alpina B3 facelift (net als prec-LCI) is altijd een ‘Allrad’, dus je hebt altijd vierwielaandrijving.

De prestaties zijn om van te watertanden. Van 0-100 km/u duurt slechts 3,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 306 km/u, Alpina doet niet aan begrenzers. Deze cijfers gelden voor de sedan. De Touring is ietsje langzamer: 0-100 km/u in 3,7 seconden en een top van 302 km/u. Volgens Alpina kun je er 1 op 10 mee rijden.

