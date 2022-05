Alpina D3 S facelift: alleskunner nu nog wat beter

Ook de Alpina D3 S facelift is een feit. Wie had dat gedacht?

Alpina laat er geen gras over groeien. Naast de nieuwe Alpina B3 facelift van een paar minuten geleden is hier de Alpina D3 S facelift! Wederom is dat erg logisch, de basis van de Alpina B3 en D3 S, de reguliere 3 Serie, is onlangs opgefrist. Dus het ligt in de lijn der verwachting dat de Alpina-versies daarop meeliften.

De Alpina D3 S is de dieselversie van de B3. Waar de M340i en M340d náást elkaar gepositioneerd zijn, is de Alpina D3 S ónder de B3 geplaatst. Zowel qua prestaties als qua prijs. Daar komen we zo nog eventjes op terug.

Alpina D3 S facelift wijzigingen

Qua uiterlijk zijn de wijzigingen identiek aan die van de B3. Dus ook hier een veel betere interpretatie van de M Sport-bumpers. Zeker in een lichte kleur ziet dat er bij de M340i nogal bijzonder uit, bij de Alpina-versies is dat gedeelte in kleur meegespoten. Ergo, het is meer een coherent geheel. Oordeel vooral zelf:

In tegenstelling tot de Alpina B3 facelift krijgt de Alpina D3 S facelift er geen extra vermogen of koppel bij. Dat betekent een maximum vermogen van 355 pk en een maximum koppel van 730 Nm. Dat is exact evenveel als de B3. Een groot verschil is wel dat de D3 S het al vanaf een lachwekkend lage 1.750 toeren levert en het vasthoudt tot 2.750 toeren.

Prestaties en prijs

De biturbo zescilinder levert het maximale vermogen van 4.000 tot 4.200 toeren, dus dit lijkt een van de weinige diesels te zijn met een redelijk toerenberiek. Ook bij de D3 S facelift is er altijd sprake van een ‘Allrad’, dus je kunt al koppel prima kwijt. Van 0-100 km/u sprinten duurt slechts 4,6 seconden. De topsnelheid bedraagt 272 km/u.

Heb je de D3 S Touring, dan ben je 4,7 seconden kwijt om de 100 km/u te halen. Op de Autobahn haal je 270 km/u. Waarom dan toch voor de D3 S kiezen? Simpel, geld. De diesel is in Duitsland leverbaar vanaf 77.050 euro. De Alpina D3 S Touring kost 78.450 euro in Duitsland. Voor Nederland komt daar nog een hoop extra belasting overheen. Ter referentie, de B3 is in Duitsland dik 10 mille duurder.

