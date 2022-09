The Collectables – Renault Alpine V6 Turbo

Een Porsche 911 concurrent uit Franse hoek. De Renault Alpine V6 Turbo op The Collectables!

Je kunt de zoveelste eigenaar worden van een oudere Porsche 911. Of je zoekt het in een heel andere hoek. In de jaren tachtig waren het de Fransen die het wel aandurfden een concurrent neer te zetten. Een auto die het onder andere moest opnemen tegen het icoon uit Stuttgart. Dat werd de Renault Alpine V6 Turbo.

Alles schreeuwt jaren tachtig aan deze Franse bom. Het design, het interieur met al die knopjes, de techniek. Alleen al het radiosysteem is iets waar Afrojack jaloers op zal zijn.

Over techniek gesproken, daar moeten we het even over hebben. Dit exemplaar is uitgerust met de versie zonder katalysator. Dat betekent dat de V6 turbo middenmotor goed is voor 200 pk in plaats van 185 pk. En deze Renault Alpine komt nog uit een tijd dat auto’s geen rijdende zeecontainers waren.

Het komt dus echt wel goed van z’n plek! In zeven seconden zit je op honderd kilometer per uur. Mede door het gestroomlijnde design kun je doorstomen tot een topsnelheid van meer dan 240 km/u. Dat aerodynamische ontwerp zie je terug in de cijfers. De V6 Turbo heeft een cW waarde van slechts 0,30.

De Renault Alpine V6 Turbo op The Collectables is 22 jaar in handen gebleven van dezelfde eigenaar. De kilometerstand staat op 120.000. Nu is het moment gekomen om afscheid te nemen van de Fransoos. Een nieuwe liefhebber mag bieden op deze auto op The Collectables.

