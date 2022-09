Frits van Eerd én Giedo van der Garde doen niets dit weekend

Wegens ‘persoonlijke omstandigheden doen Van Eerd en Giedo van der Garde niets. Aha!

De soap omtrent Frits van Eerd houdt niet zomaar op. Althans, de nasleep ervan. Zoals bekend werd Van Eerd (na een inval) onlangs gearresteerd en in de cel gezet. Gelukkig werd hij snel weer vrijgelaten, maar hij geldt nog altijd als een verdachte in een enorme witwaszaak.

Wel nam hij de beslissing om zich – tijdelijk – terug te trekken als directeur van de Jumbo supermarktketen. Logisch. Maar zoals jullie weten doet Van Eerd meer dan alleen een supermarktketen runnen. Hij is ook nog coureur en de motor achter het Racing Team Nederland.

Frits van Eerd én Giedo doen niet mee

Daarmee rijdt hij in een Le Mans-prototype in langeafstandsraces. Dit weekend stond er eentje gepland, de 10 uur van Atlanta. Racing Team Nederland zal hier niet bij aanwezig zijn, aldus het Twitter-account van Racing Team Nederland.

Naast Van Eerd rijden ook Rinus ‘Veekay’ van Kalmthout en Giedo van der Garde bij dit team. Van der Garde liet zojuist via het onvolprezen Twitter weten dat hij er niet bij zal zijn vanwege ‘persoonlijke redenen’.

Road Atlanta is een supervette baan

Wanneer Racing Team Nederland weer mee gaat doen, is nog niet bekend. De Motul Petit Le Mans race is wel een heel erg gaaf evenement. Deze wordt namelijk gereden op Michelin Raceway Road Atlanta in Braselton in Georgia.

Daar zit toevallig ook de fabriek van BBS USA én die van sportwagenfabrikant Panoz! Dat kan bijna geen toeval zijn. De 10 uurs race van Petit Le Mans is de afsluiter van het IMSA-seizoen 2022. Heel erg jammer voor Rinus en Giedo, want Road Atlanta is een van de gaafste Amerikaanse circuits. Hopelijk zijn ze er volgend jaar wel weer bij.