Red deze stoffige Renault 5 Turbo van de ondergang

Eigenlijk is deze Renault 5 Turbo occasion perfect, maar je moet hem wel even afstoffen.

Renault werkt aan een comeback voor de 5. De voorganger van de Clio, zo je wil. Toch wordt het nieuwe ding iets meer uit de kluiten gewassen EV en minder doodsimpele hete hatchback. Want dat maakte hete hatchbacks uit de eighties zo leuk. Het weegt niks en dus heb je ‘slechts’ 120 pk nodig om gewoon lekker te hoeken op elke weg die je maar kan vinden. Dat gevoel ga je niet meer terugkrijgen, tenzij je een origineel Vijfje vindt.

Renault 5 GT Turbo

Zoals het exemplaar van vandaag, een echte Renault 5 GT Turbo uit 1988. In het geel, ook nog, een hele toffe kleur. Hij lijkt niet gemodificeerd te zijn en ook de ’turbofan’ velgen zijn zo authentiek als het kan. En, een persoonlijke favoriet van ondergetekende, de retro-achtige Turbo-letters op de achterruit.

Stoffig

De verkoper zegt over deze Renault 5 GT Turbo occasion dat ‘ie in “perfecte staat” is. De foto’s doen anders vermoeden. Hij is op zijn minst een beetje stoffig, bijna tot het schuurvondst-achtige aan toe. Onder die laag stof gaat echter een Renault 5 Turbo schuil die dus prima in staat is, als we de verkoper mogen geloven. Het kan, maar wees er wel voorzichtig mee.

Bekend

Helemaal omdat er verder weinig over deze auto bekend is. De Renault 5 GT Turbo occasion komt dus uit 1988 en is compleet, maar zaken als de kilometerstand zijn onbekend. Tevens staat de auto op een buitenlands (Spaans) kenteken en moet je de keuring naar een gele plaat nog zelf doen. Dat ‘ie een tijdje stil heeft gestaan lijkt ook een zekerheid, anders wordt ‘ie niet zo stoffig.

Kopen

Dus ja, is dit het risico waard? Dat moet je zelf bepalen. De Renault 5 GT Turbo kan dus nog vele kanten op, maar indien dit echt in perfecte staat is, dan heb je wel een toffe auto te pakken. Wel voor een fors bedrag. De verkoper wil er namelijk 12.950 euro voor hebben. Durf jij? Dan mag je toeslaan op de advertentie van de Renault 5 GT Turbo op Marktplaats.