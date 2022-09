Dit betaal je voor de nieuwe BMW 7 Serie!

De prijs van de BMW i7 kennen we al een tijdje, maar nu weten we ook de prijzen van de ‘normale’ BMW 7 Serie.

Als je geen BMW-liefhebber bent heb je vandaag pech, want we worden overspoeld met BMW-nieuws op deze druilerige woensdag. Hét grote nieuws is natuurlijk de BMW XM, maar daarnaast heeft ook de BMW Z4 een facelift gekregen en zijn nu de prijzen bekend van de nieuwe BMW 7 Serie.

De nieuwe Siebener is al vijf maanden geleden onthuld, maar BMW gaf de i7 voorrang. Die werd dus als eerste leverbaar in Nederland. Degenen die nog een verbrandingsmotor wilden in hun 7 Serie moesten maar even wachten.

Nu is het dan zover: de reguliere BMW 7 Serie is ook te bestellen. Qua motoren heb je keuze uit drie smaakjes: de 740d, de 750e en de M760e. De letter ‘e’ verraad dat het in de laatste gevallen om een hybride gaat, om precies te zijn een plug-in hybride. De 740d is overigens een mild hybrid. Vierwielaandrijving krijg je er altijd gratis en voor niks bij.

Prijzen nieuwe 7 Serie

Het is vooral elektrificatie wat de klok slaat, maar diesel is ook nog niet passé volgens BMW. Sterker nog: de dieselversie komt eerder dan de PHEV’s. Die is namelijk per direct leverbaar. Het gaat dus om de 740d, met 300 pk en 650 Nm aan koppel. Deze is er vanaf €130.978.

De hybride versies zijn natuurlijk het meest relevant. De instapversie (qua prijs dan) is de 750e, die 360 pk en 700 Nm haalt uit de combinatie van een 3,0 liter zes-in-lijn en een elektromotor. De topversie, de M760e, heeft de magische letter M meegekregen. Hiermee krijg je de beschikking over maar liefst 571 pk en 800 Nm koppel.

De 750e staat voor €124.207 in de prijslijsten en is daarmee ruim 7 mille goedkoper dan de diesel. Je moet dus wel een hele grote liefhebber zijn van diesel wil je nog voor de 740d gaan. De M760e kost €148.431. Op de PHEV’s zul je wel wat langer moeten wachten. Die zijn namelijk pas in maart leverbaar. Vandaar dat je in de configurator alleen de 740d aantreft.

Concurrentie

Als we kijken naar de concurrentie, dan zien we dat BMW er qua prijs goed bij zit met de nieuwe 7 Serie. De Mercedes-Benz S-Klasse is aanzienlijk duurder: die kost bijna 140 mille. Wil je vierwielaandrijving, dan kost je dat nog eens 4 mille extra. De Audi heeft altijd vierwielaandrijving en is net gefacelift. Die is vrijwel exact even duur als de nieuwe 7 Serie. De A8 heeft wel flink meer power, namelijk 449 pk.