The Collectables video – Alpina B3S - Autoblog.nl

Het mag geen M3 zijn en je wilt 4 deuren in je E46, dan kom je uit bij de Alpina B3S, Wouter ging met dit zwarte exemplaar op stap.

Noem een Alpina geen BMW. Alpina gaat veel verder dan wat aanpassingen en is daarom een erkend merk. Waar BMW nadrukkelijk voor hardcore sportiviteit en rondetijden koos, sloeg Alpine het pad in van de bovengemiddeld snelle en luxe cruiser.

BMW leverde de E46 M3 alleen als Coupé en Cabriolet. Alpina, voegde hier een Sedan en Touring carrosserievariant aan toe gebaseerd op BMW’s E46 330i. Het resultaat is een sedan met vergelijkbare prestaties als de M3, maar dan in een ander jasje.

Waar de M3 voor prestaties bij hoge toeren gaat, kiest Alpina voor meer koppel bij lage toeren. De B3 S was een doorontwikkeling van de 3.3l motor uit de ‘gewone’ B3 en leverde al 90% van zijn maximum koppel bij 2.500 toeren. Er zijn slechts 247 sedans gemaakt.

Het exemplaar waar Wouter mee op stap gaat in deze video wordt op dit moment geveild via the Collectables. Je vindt de Alpina B3S hier op hun website.