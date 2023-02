77-jarige vertrouwt blind op navi, sloopt Alpina B3

Een oudere man heeft zichzelf klem gereden op een wandelpad in zijn Alpina B3.

Als je navigatie zegt ‘sla linksaf’, betekent niet dat je de omgeving moet negeren. Blind vertrouwen op dit hulpmiddel kan vervelende gevolgen hebben. Deze les moest een 77-jarige eigenaar uit Duitsland van een kersverse Alpina B3 Touring op de harde manier ervaren.

Oostenrijk

Een pijnlijk aangezicht, maar een keiharde realiteit voor de oudere man. De man was op vakantie in een gebied aan de Oostenrijkse Wolfgangsee. Met zijn groene Alpina kwam hij op een smal wandelpad bekend. Inzittenden in de auto waarschuwden de bestuurder dat het allemaal wel heel smal was. De man besloot echter zijn passagiers te negeren en blind te vertrouwen op de navigatie. Deze eigenwijze keuze had vervelende consequenties.

Het was duidelijk niet de bedoeling dat je met een auto over dit wandelpad gaat rijden, tenzij je een Fiat 500 hebt misschien. De oudere man en de inzittenden kwamen vast te zitten met de Alpina B3 Touring tussen een rotswand en de reling. De linkerzijkant liep flinke schade op door het schuren tegen de reling.

Geen alcohol in het spel

Uiteindelijk moest de brandweer er aan te pas komen om het reisgezelschap weer veilig op de weg te krijgen. De hulpdiensten namen daarbij een alcoholtest af, want ze vonden het toch wel vrij opmerkelijk dat iemand op deze manier vast komt te staan.

De 77-jarige bleek geen druppel te hebben gedronken: het was zijn eigen koppigheid. De schade aan de Alpina B3 Touring had enkel betrekking tot het plaatwerk, waardoor men de reis kon vervolgen.

Alpina B3

De keuze om op het wandelpad te rijden was op z’n zachtst gezegd niet slim. Echter, met de Alpina B3 Touring als reisauto laat de 77-jarige zien niet helemaal zijn verstand verloren te hebben. Want dit is toch wel een vakantieauto waar je van gaat watertanden. 462 pk, 0-100 km/u in 3,7 seconden en een topsnelheid van 302 km/u. Met een bagageruimte van 500 tot maximaal 1.510 liter een geweldige metgezel voor een roadtrip. Maar dan moet je hem wel heel houden.

Fotocredit: Brandweer St. Gilgen