Mongolië vindt Verstappen racistisch en denigrerend - Autoblog.nl

Jazeker, in Mongolië zijn ze niet te spreken over het gedrag van Max Verstappen. Hij noemde Stroll een mongool en dat mag niet.

In de categrorie: “Je verwacht het niet” hebben we er weer eentje voor je. De uitspraken van Max Verstappen zijn meestal vrij direct. De getalenteerde Nederlander is niet het type dat zijn boodschap verpakt met lieve woordjes.

Dat is een Nederlandse eigenschap. Vraag maar aan je internationale collega’s: wij Nederlanders worden vaak als erg bot en onbeleefd ervaren. Wij zelf zien dat als superieur, eerlijk en recht voor onze raap. Maar met directe taal kun je mensen ook in het harnas jagen.

Het grote verschil tussen de gemiddelde Nederlander en Max Verstappen is dat bij Neerlands succesvolste F1-coureur constant een microfoon verbonden is met de buitenwereld. Dus alles wat hij zegt, gaat meteen ongefilterd de wereld in. Na de actie in de vrije training met Lance Stroll op Portimão noemde Verstappen hem een ‘mongool’.

Daarvoor heeft Verstappen zijn excuses al meerdere malen aangeboden. Lance Stroll had die actie tijdens de race nog eens herhaald (tegen Lando Norris), om te bewezen dat een ezel zich wel degelijk twee keer aan dezelfde steen kan stoten.

Maar omdat iedereen kon horen dat Verstappen Stroll een ‘mongool’ vond, is iedereen ontsteld. Want dat kan natuurlijk niet. Dat vond de Mongolische VN-ambassadeur Lundeg Purevsuren ook. Aan de F1-organisatie liet hij het volgende weten:

I regret the use of racist and unethical language in public by Red Bull driver Max Verstappen during the practice of the Portuguese Grand Prix of the Formula One World Championship on 23 October 2020.



Sport is considered a symbol of unity all over the world and I believe that there should not be any form of racial discrimination in sports.



I am confident that in order to prevent the recurrence of such unethical behaviour in sports, the International Automobile Federation (FIA) will take actions against Red Bull driver Max Verstappen for his unacceptable behaviour of repeatedly using racist and derogatory language against any ethnic groups.

Lundeg Purevsuren, ambassadeur Mongolië