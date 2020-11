Lamborghini is wrappers te slim af met Huracán Fluo Capsule - Autoblog.nl

Mensen met hoofdpijn kunnen dit artikel beter even skippen.

Als er één automerk is waar het niet extreem en agressief genoeg kan dan is het Lamborghini. Natuurlijk, er zijn een paar kleine merken die nog verder gaan, maar die bedienen maar een extreem kleine doelgroep. Lamborghini heeft met hun vlijmscherpe design nog een relatief grote doelgroep.

EVO

De Huracán is er recentelijk ook weer agressiever op geworden met de komst van de EVO. Naast 30 extra paardenkrachten kreeg de EVO ook een extra opvallende voorbumper en een achterkant die veel overeenkomsten vertoonde met de Performante. Lamborghini’s instapper werd daarmee nog minder een muurbloempje dan voorheen.

Wrapboer

Desondanks zijn er nog legio klanten die hun Huracán te bescheiden vinden en langs de plaatselijke wrapboer of tuner gaan. In Sant’Agata Bolognese dachten ze: dan kunnen we het beter meteen zelf doen. Daarom presenteert Lamborghini nu de Huracán EVO Fluo Capsule.

Fluo Capsule

Met de Fluo Capsule doet Lamborghini wat anders de wrappers zouden doen: de Huracán een zo opvallend mogelijke kleur geven. En dan het liefst mat. De Fluo Capsule is leverbaar in vijf kleuren. Op de foto’s zie je Verde Shock, Arancio Livrea, Arancio Dac en Giallo Clarus.

Markeerstiften

Daarnaast is er ook nog de keuze uit een blauwe kleur genaamd Celeste Fedra. Lamborghini had blijkbaar geen tijd meer om die er nog bij te Photoshoppen. De exterieurkleuren komen terug in het interieur, maar ook dat moet je het even in gedachten visualiseren. Je zou denken dat de kleuren zijn geïnspireerd op markeerstiften, maar dat blijkt niet het geval te zijn. De kleuren zijn namelijk geïnspireerd op “de traditie van levendige kleuren die de onnavolgbare lijnen en vormen van Lamborghini-modellen benadrukken”.

Gezichtsbedrog

Het lijkt ook alsof de Huracán Fluo Capsule ook nieuwe bumpers heeft maar dat is gezichtsbedrog. Er is alleen wat gespeeld met matzwarte oppervlakten en felgekleurde accentlijnen. Lamborghini hing trouwens eerder al de foute wrapper uit met de Urus Graphite Capsule en de Urus Pearl Capsule.

De Fluo Capsule-uitdossing wordt vanaf modeljaar 2021 leverbaar op de Hurcán EVO. Gezien het koperspubliek van Lamborghini zullen er ongetwijfeld genoeg klanten voor te porren zijn.