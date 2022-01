Titel Verstappen kostte Bottas miljoenen euro’s

Wij hier op de redactie denken dat Bottas onze Max eventjes geen geweldige vent vindt

Ondergetekende raakt maar niet uitgekeken op die epische laatste ronde van het Formule 1-seizoen 2021. De safetycar naar binnen, Max op verser er sneller rubber dan Hamilton, de inhaalactie, het ‘NO MIKEY NO, THAT WAS SO NOT RIGHT’, de ontlading na het als eerste passeren van de finishlijn door Verstappen, alles! Heerlijk.

Wie zeker weten ook nog geregeld terugdenkt aan die laatste ronde in Abu Dhabi is Valtteri Bottas. Alleen zal hij dat met wat minder vreugde doen dan de gemiddelde Nederlander. In de Finse podcast Suoraa puhetta minusta, dat iets betekend als ‘direct over mij praten’ ligt hij een en ander toe

Bottas voldeed dankzij Verstappen niet aan zijn plicht

Het is niet zo dat Bottas de race had kunnen winnen, de Fin reed bij het ingaan van de laatste ronde namelijk op een kansloze zesde plek. Ook was hij niet teleurgesteld voor zijn maatje Hamilton, dat zou Bottas worst wezen.

Nee, Bottas baalde vooral omdat niet zowel zijn team Mercedes als zijn teamgenoot samen kampioen werden. Daarvoor was hij was hij namelijk binnengehaald, ervoor zorgen dat Mercedes de dubbel pakte. Als dat zou lukken, lag er een miljoenbonus vor hem klaar.

Die bonus leek ‘in the pocket’, alleen had Bottas niet gerekend op die dekselse Verstappen…

Nog niks voor het geld gekocht

In de podcast zegt hij dat het een behoorlijk dure laatste ronde voor hem was. Sterker, het was niet een beetje een dure ronde, het was er een die hem miljoenen heeft gekost. Gelukkig had hij het geld nog niet ‘alvast even’ uitgegeven, dus er was verder geen man overboord.

Bovendien hoeven we sowieso geen medelijden te hebben met de bankrekening van de Fin. Hij schijnt een slordige 20 miljoen waard te zijn. Natuurlijk, naast het vermogen van Lewis van zo’n 300 miljoen is dat peanuts, maar je kunt er alsnog lekker van leven, neem dat nou maar gewoon van me aan.

Bottas volgend jaar naar Alfa Romeo

Volgend jaar zal een bonus voor de dubbel er voor Bottas niet inzitten, aangezien hij voor Alfa Romeo gaat rijden. Maar aan de andere kant, je weet nooit hoe een koe een Haas vangt. Wellicht rijdt dat team volgend jaar iedereen zoek, danzkij de nieuwe regels.

In elk geval is Bottas niet zo blij met Verstappen. Tuurlijk zal hij hem de titel best gunnen (het blijft een geweldige vent natuurlijk), maar ik denk dat Valtteri het zijn eigen portemonnee nog nét iets meer gunt…