Deze Nezha S is Tesla 3-killer met 1.100 km range

Uiteraard zijn er een paar addertjes onder het gras. Maar de Nezha S is stiekem best veelbelovend.

De Tesla model S is weliswaar de eerste serieuze elektrische auto, de Model 3 is de EV die commercieel een enorm succes is. Het aantal concurrenten voor deze auto’s zijn dan ook niet op één hand – of twee handen – te tellen.

Dit is de meest recente en zeker niet de laatste, de Nezha S. Nezha heeft al twee SUV’s in het gamma en het is nu tijd voor een middenklasse sedan. De auto is van Chinese makelij en moet beter zijn dan de Tesla Model 3. Lukt dat ook? Als het om styling gaat is het smaakafhenkelijk, alhoewel de Nezha S iets meer een eigen smoel heeft, alhoewel er e-tron GT invloeden aan de achterzijde te zien zijn.

Afmetingen Nezha S

Om even een idee te krijgen van de Nezha S, het apparaat is 4,80 meter lang, 2 meter breed en 1,40 meter hoog. De wielbasis is 2,90 meter. Dat is 11 centimeter langer, 15 centimeter breder en 3 centimeter lager dan een Model 3.

In technisch opzicht is het een bijzonder geval. Het is een elektrische auto die ook als dusdanig ontworpen is. Echter, je kan ‘m krijgen met een verbrandingsmotor. Deze is echter net als bij de BMW i3 echt bedoeld als range-extender. Vandaar dat ze ook die 1.100 actieradius halen die we benoemen in de titel.

NEDC! In 2022!

Die 1.100 km is dan ook nog eens gekleurd, want het is een NEDC-opgave die ze in China nog hanteren. Het geheel elektrische model moet 710 km volgens de NEDC halen. Waar ze vooral prat op gaan is het energieverbruik. Volgens Hozon Auto (dat de Nezha-modellen bouwt), verbruikt de Nezha S zo’n 12 kWh per 100 km.

Volgens Hozon komt dat door hun HozonEPT4.0-batterij (samen ontwikkeld met Huawei) en de enorm efficiënte motor. Meer details hebben we helaas nog niet. Dus wat voor motoren, accupakketn en range-extenders er gebruikt worden is onbekend.

Uiteraard is het interieur super-futurstisch en strak, zoals het een Tesla-killer betaamt. Veel schermen en weinig fratsen. Wel krijg je een audiosysteem met 21 speakers. Ook op het gebied van autonomie verzet de Nezha S maatstaven: level 4 is namelijk mogelijk.

