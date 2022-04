Sprint Kwalificatie Formule 1: Grand Prix van Emilia Romagna 2022

Wie wint de eerste Sprint Kwalificatie van 2022 en start morgen als eerste in de Grand Prix van Emilia Romagna?

Na drie ‘normale’ race weekenden, staat dit weekend de eerste van drie Sprint Kwalificaties op de kalender. Het circus is namelijk neergestreken op het oude continent, om een race af te werken op het historische circuit van Imola. Gisteren in de kwalificatie, was het regenachtig en liet Verstappen zijn talent zien. Ondanks een gele vlag in zijn snelste ronde, stormde hij naar de beste tijd. Kampioenschapsleider Leclerc pakte de tweede plek.

De tweede rijders (toch?) van de topteams deden het echter een stukje minder goed. Perez kwam niet verder dan P7, Sainz start na een crash in Q2 als tiende. Dat opende de deur voor Norris, Magnussen en Alonso om een positie bij de eerste vijf te bemachtigen. Ongekende weelde, vooral voor het geplaagde team van Gene Haas. Over geplaagde teams gesproken: Mercedes kwam überhaupt niet door Q2 heen, de eerste keer dat dat gebeurde in bijna tien jaar.

Gaat Max weer aan de knok met Charles? Kunnen de overachievers van gisteren hun plek vasthouden? Of komen Perez, Sainz en de Mercs snel opstomen? We gaan het zien, in de Sprint!

Start

Verstappen lijkt in eerste instantie aardig weg te komen, maar dat is optisch bedrog. Leclerc heeft een veel betere start en neemt direct de leiding. Verstappen verdedigt zich ten opzichte van Norris. De Nederlander geeft de schuld van zijn positieverlies aan verkeerde synchronisatie van de versnellingen.

Teammaat Perez heeft wel een goede start vanaf P7, maar lijkt genoegen te moeten nemen met één plekje winst. Ricciardo gooit namelijk de deur dicht. Doch de Australiër komt dan in de clinch te liggen met Magnussen en rookt daardoor een zware pijp: Perez schuift alsnog op naar P5. In de eerste ronde raken Gasly en Zhou elkaar vervolgens, wat zorgt voor een korte safetycar-periode.

Mid Race

Zoals verwacht pezen Leclerc en Verstappen er vandoor en kan Norris niet helemaal volgen. Perez en Sainz maken snel werk van enkele mannen in tragere auto’s voor hen. Magnussen mist in deze condities de snelheid die hij gisteren over een rondje kon ontplooien en wordt door de een na de ander om de oren gereden. De Deen zigzagt en maakt zichzelf erg breed, maar het mag niet baten. Sterker nog, hij krijgt een waarschuwing van de wedstrijdleiding. Als Perez Magnussen voorbij is, knalt hij verrassend snel het verschil met Norris dicht. Ook de daarop volgende inhaalactie is niet heel ingewikkeld. Perez heeft de snelheid er goed inzitten.

Sainz moest van nog iets verder naar achteren starten, maar ook de Spanjaard gaat als een redelijk warm mes door de boter. Pakken Ferrari en Red Bull dan toch nog gewoon de plekken een tot en met vier? Aan de staart van de top-10 doet Bottas goede zaken naar op te stomen naar P8. Vettel valt buiten de top-10 als hij ingehaald wordt door Schumacher. De Mercs spelen na een goede vertoning in de vrije training van vanochtend geen bijzondere rol van betekenis. Russell rijdt rond op P12, Hamilton op P14.

Finish

Het leek even alsof Leclerc makkelijk naar de winst ging. Maar de bandjes van de rode brigade heeft iets meer last van slijtage! Terwijl Sainz nog wel voorbijgaat aan Norris, komt Verstappen zienderogen dichterbij aan Leclerc. Het team wil Max advies geven, maar de Nederlander heeft daar geen boodschap aan en haalt de Monegask gewoon in. LEC wordt tweede en Perez komt nog in de buurt van het tweetal op P3. Sainz is nummer vier voor de twee McLarens van Norris en Ricciardo. Bottas en Magnussen pakken de laatste puntjes, terwijl Alonso en Mick Schumacher net buiten de boot vallen. Is het al morgen?

De volledige uitslag

VERSTAPPEN – Red Bull Leclerc – Ferrari Perez – Red Bull Sainz – Ferrari Norris – McLaren Ricciardo – McLaren Bottas – Alfa Romeo Magnussen – Haas F1 Alonso – Alpine Schumacher – Haas F1 Russell – Mercedes Tsunoda – Alpha Tauri Vettel – Aston Martin Hamilton – Mercedes Stroll – Aston Martin Ocon – Alpine Gasly – Alpha Tauri Albon – Williams Latifi – Williams

DNF

Zhou – Alfa Romeo