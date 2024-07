Toeteren voor Oranje, moet kunnen of..?

De Turkse traditie waaide over naar Nederland afgelopen weekend.

Toeren van blijdschap. Een fenomeen dat wij niet kennen, maar wat gemeengoed is onder de Turkse bevolking. Maar inmiddels begint de traditie over te waaien naar Nederlanders. Wat een multiculturele samenleving wel niet doet hè.

Afgelopen weekend was het raak. Nederland won van Turkije. De gedachte was dat Nederlanders met een migratieachtergrond massaal de weg opgingen om te toeteren als de Turken zouden winnen. Ze wonnen niet en het bleef behoorlijk stil. Of nee, er was toch getoeter. Niet van de Turken, maar van de Nederlanders! Wat gaan we nou beleven.

In diverse gemeenten werd ingegrepen, zo bericht de Telegraaf. Onder andere in Breda en in Arnhem werden boetes uitgedeeld van 189 euro voor het onnodig veroorzaken van geluid met een motorvoertuig.

Wie zaterdagavond niet op de bon is geslingerd kan achteraf nog een bekeuring verwachten. Op sociale media zijn beelden te zien van toeterende auto’s met een Nederlands kenteken. Als de politie wil kunnen ze op basis van die beelden achteraf een boete steuren. De burgermeester van Arnhem zegt dat de politie dit daadwerkelijk kan gaan doen.

Kortom, geen zin in een prent aanstaande woensdag? Bij winst op Engeland kunt op andere manieren verzinnen om het feestje te vieren. Laat de toeter maar thuis. De kans is groot dat gemeenten opnieuw ingrijpen als Nederlanders met getoeter over de weg rijden.

Nu zijn we benieuwd naar uw mening. Het is natuurlijk prachtige historie als we daadwerkelijk in de finale van het EK komen te staan. De Autoblog babbelbox vraagt zich dan ook af, moet toeteren voor Oranje kunnen of is het belangrijk dat gemeenten blijven handhaven? Laat het weten in de comments!

Fotocredit: trisjphotography via Autoblog Spots