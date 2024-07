Alles dat irritant is aan de nu verplichte snelheidsbegrenzer

De verplichte snelheidsbegrenzer gaat voor meer irritaties zorgen dan dat het levens gaat redden.

Binnenkort moeten we er allemaal aan gaan staan: ISA. Dat is niet alleen de naam van je highscool crush, maar ook die van een systeem waar je highscoolcrush in verandert als je ermee gaat trouwen. Een compulsief irritant systeem dat jou gaat monitoren en corrigeren.

Het hele idee is natuurlijk compleet van de pot gerukt. Ergens hebben een paar hoge omes in Brussel besloten dat dit pakket aan maatregelen een verbetering is. En weet je, we gaan niet compleet George Orwell op de EU. Daar hebben we Thierry Baudet en zijn wappies voor. Misschien mogen de originele intenties van de EU van nobele aard zijn, we weten allemaal dat de uitwerking ten koste gaat van de burger c.q. consument. Jij dus.

Want iedereen weet nu al dat het systeem dermate veel weerstand gaat oproepen dat iedereen het uitzet. Dat kan nu nog. Het grote probleem is het probleem dat er nu ook al is, want de verkeersbordenherkenning is vaak redelijk goed geïnformeerd, maar zeker niet foutloos. Het probleem is dat als jij 1 km/u te hard gaat in een 50 km/u zone, de auto gaat piepen. Maar dus ook als het systeem een bordje gemist heeft en je 80 km/u mag. Dan moet je tijdens het rijden dat systeem uitzetten.

Verplichte snelheidsbegrenzer

Altijd lekker om tijdens het rijden – terwijl iedereen achter je ongeduldig wordt – door de menu’s heen te scrollen. Het grappige is, bij de EU hebben ze dat meegewogen. Volgens hen is die foutmarge 5%. Maar stel dat dat echt zo is, dan nog is het dus heel erg irritant wanneer het systeem ernaast zit. Dus heeft de EU uw opmerkingen gehoord en daar doen ze lekker helemaal niets mee.

Dus naast emigreren naar een bananenrepubliek, wat zijn je opties? Nou, laten we hopen dat fabrikanten met een centrale knop komen waarmee alle systemen in een keer kunt uitschakelen. Een beetje zoals het Night Panel van Saab. Saab deed dit als een soort krampachtige link naar de vliegtuigen, zodat de piloot zich kan concentreren op wat er in de lucht gebeurde. Maar ja, iedereen voelt natuurlijk al aan zijn water dat de kans groot is dat het systeem ooit permanent gaat worden en als een boze schoonmoeder altijd op je zal gaan letten.

Goed gedaan, jongens!

Als laatste willen we de leden van de EU feliciteren. Dankzij dit onnodige pakket aan maatregelen is het onmogelijk voor fabrikanten om kleine auto’s te kunnen bouwen. En ondanks dat we zeker blij mogen zijn voor veiligere auto’s, slaat de EU (zoals gewoonlijk) veel te ver door. Want serieus, parkeersensoren zijn vanaf nu verplicht op een nieuwe auto! Kom op zeg! Lane assist, diverse waarschuwingssystemen en een achteruitrijcamera eveneens. De enige verplichte items die zin hebben zijn een noodremsysteem, verbeterde gordels en een alcoholslot.

Nogmaals, de intenties mogen van nobele aard zijn; de EU zal ongetwijfeld de beste bedoelingen hebben. Heeft niemand nu door dat er een draak van een maatregel wordt getroffen voor een niet bestaand probleem? Enfin, autorijden wordt zo het bastion van de illusie van verworven vrijheden. Opdat wij niet vergeten. Koop een dikke occasion op Marktplaats nu het nog kan.

Wat vinden jullie? Is de verplichte snelheidsbegrenzer een vloek of een zegen? Laat het weten, in de comments!

Fotocredits: gele 992 GT3 op de snelweg for @carphotograpgydm via Autoblog Spots.