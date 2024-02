Koop deze bijzondere oranje BMW 323i Individual voor weinig

De vraagprijs van deze BMW 323i Individual valt echt heel erg mee. Er is echter wel een smetje. Of vier smetjes, om precies te zijn.

We doen het allemaal weleens: tijdens werktijd op zoek gaan naar vrij modale auto’s die bijzonder zijn uitgevoerd. Alle opties op de basis-driecilinder of dikke motor in combinatie met stoffel bekleding. Uiteraard zijn de echte pareltjes in bijzondere configuratie het leukst. Wat bezielde iemand om een bepaalde kleurencombinatie te kiezen? Nou: dat zijn gedachtes die je het beste tijdens werktijd kunt hebben.

Nou, vandaag hebben we er weer eentje voor je! Perfect met koningsdag op komst (je weet wel, de dag die je wist die ging komen). Het is een BMW 3 Serie van de E46-generatie. De auto komt uit de hoogtijdagen van BMW: namelijk het jaar 2000. Bijna alle merkwaarden, fanboys en attitude naar het merk zijn eigenlijk afkomstig uit deze periode.

In dit geval betreft het een wel heel bijzonder uitgevoerd exemplaar. De lakkleur is namelijk Arizona Sun Metallic, uit de BMW Individual-collectie. Het is ook nog eens een M Sport die op de optionele 18 inch wielen (Style 72) staat. Man, man, man: dit is smullen voor de fans.

Configuratie BMW 323i Individual

Het interieur is minimaal net zo bijzonder. Dat is namelijk ook Arizona Sun! En helemaal bijzonder is dat het geen leder is, maar een stof-alcantaracombinatie! Nu is het natuurlijk wel zo dat het BMW leder (zeker dat kippenleer als Dakota) niet heel erg denderend is, terwijl ze best mooie stoffen bekleding hebben. Het is een M Sport, dus je hebt wel antraciete hemelbekleding en die puike sportstoelen. In dit geval zijn ze zelfs voorzien van lendensteun! Ja, dat is een optie bij BMW (nog altijd).

Het is een BMW 323i Individual, dus dat betekent dat de motor GROTER is dan het cijfer doet vermoeden. Die goede oude tijd ook. Onder de kap ligt in de lengte een 2.5 liter zes-in-lijnmotor, de M52B25. Deze levert slechts 170 pk en 245 Nm en is gekoppeld aan een handgeschakelde bak met vijf (!) voorwaartse verzetten.

Daarmee kun je in 8,1 seconden naar de 100 km/u sprinten. Da’s anno 2024 niet zo vlot meer. De topsnelheid van 231 km/u is dat dan weer wel. Sowieso, deze BMW koop je niet vanwege de brute power, maar juist vanwege de zijdezachte loop van die zescilinder. En je komt meer dan prima met het verkeer mee.

Smetje

Is het dan allemaal hosanna met deze BMW 323i Individual? Nou, er is wel een smetje. En we doen dit echt niet om overal negatief in te staan. Maar een auto van dit kaliber en deze prijs (je hebt er ook een nette 325i E90 voor) mag wel op keurige banden staan.

In dit geval zien we dat er gekozen is voor Barum Bravuris 5-rubber. Dat is net zo iets als naar een sterrenzaak gaan en dan eten met plastic bestek. Ja, het is fysiek mogelijk, maar het doet ernstig afbreuk aan de premium beleving. Het bespaart ook ietsje op de overhead, maar moet je dat wel willen?

Eerlijk is eerlijk, op TyreReviews (puike website) krijgt die band nog best aardige beoordelingen, maar hier moeten gewoon en nette set premium-banden onder. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

