Tesla Model Y facelift voor het eerst gespot

Dus toch, hier staat de Tesla Model Y facelift.

Nee hoor, Elon Musk liet het nog duidelijk weten. De man die elke maand miljarden verliest vertelde dat er dit jaar geen Tesla Model Y facelift op het programma staat. Wat niet is kan nog komen. Dus volgend jaar is het bijna een garantie dat de elektrische crossover een update krijgt.

Moet ook wel zou je bijna zeggen. De Model 3 facelift gaat nu een tijdje mee, dus het design van de Model Y voelt wat achterhaalt. Laten we het helemaal niet hebben over de Model S en Model X, twee modellen die inmiddels rimpels beginnen te krijgen van ouderdom.

Voordat een autofabrikant een nieuw model of een facelift uitbrengt worden er testkilometers gemaakt in de echte wereld. Wat betreft de Model Y bleef het erg stil. Tot nu! Reddit-gebruiker u/JacklJack heeft een facelift exemplaar gesnapt, voorzien van camouflage. Deze persoon kwam de Tesla tegen in de Amerikaanse staat Californië. Niet heel gek, want in deze staat heeft het merk een fabriek staan. Bovendien is het hoofdkantoor van Tesla gevestigd in Cali.

Tesla vond het niet nodig om de gehele auto in camouflage te plakken. Enkel de voorzijde en achterzijde zijn verborgen. Niet zo heel gek, want de Model 3 facelift heeft nauwelijks tot geen wijzigingen aan de zijkant. De grootste update kun je aan de voor- en achterkant verwachten. Het is natuurlijk te verwachten dat het ontwerp van de koplampen- en achterlichten van de Model 3 facelift naar de Tesla Model Y facelift komen.

Interieur ook afgedekt

De Reddit-gebruiker wierp tevens een blik in het interieur. Daar is geen foto van gemaakt, maar de gebruiker vertelde dat alles was afgedekt. Een bevestiging dat dit inderdaad een testauto van Tesla betreft, geen lolbroek die zijn Model Y van voor- en achter in hoezen heeft gestoken. Zou wel een goede stunt zijn trouwnes.

Time flies when you’re having fun. Het is negen maanden geleden dat Tesla de facelift voor de Model 3 introduceerde. De verwachting was in eerste instantie dat het Amerikaanse automerk vrij rap met een update voor de Model Y zou komen, met een onthulling in 2024. De hoop is nu gevestigd op 2025.

In de tussentijd poepen de Tesla-fabrieken er vrolijk Model Y’s uit. De verwachting is dat de facelift in het voorjaar van 2025 voorgesteld wordt, met een marktintroductie in de zomer. Kortom, dan is het nog een jaar wachten op de nieuwe.

