Toffe performance-feature Ioniq 5 N komt naar ‘normale’ auto’s

Zelfs een doodnormale EV van Kia krijgt een performance-feature van de Ioniq 5 N en EV6 GT mee.

Het blijft een lastig vraagstuk: kun je een EV leuk maken voor de petrolhead? In theorie een irrelevante vraag, want de groep petrolheads die een EV nieuw kan kopen is te klein om winst op te maken. Het gaat echter om meer dan dat. Wij petrolheads zien een sombere tijd tegemoet en het eerste merk dat met de nieuwe alternatieven iets interessants kan maken, zorgt ervoor dat wij weten dat de toekomst veilig is voor auto’s als iets leuks in tegenstelling tot iets enkel nuttigs.

Hyundai Ioniq 5 N

De lovende kritieken die de Hyundai Ioniq 5 N krijgt, die stellen ons ietwat gerust. De Koreanen hebben het voor elkaar gebokst om een EV te maken die toch best leuk blijkt te zijn. Een groot deel daarvan zit hem in de gesimuleerde versnellingsbak met motorgeluid. Ja, het is allemaal nep, maar dat is Forza spelen ook en dat vinden we vaak ook stiekem erg leuk. De manual mode van de Ioniq 5 N met zelfs heuse RPM-redlines zodat je echt móét schakelen (maar dan zonder het risico dat je je motor overbelast), het is op zijn minst goed bedacht.

Kia EV4

Het lijkt erop dat Kia wil dat deze features bereikbaarder worden. De EV4 die in aantocht is en qua design al onthuld is, krijgt ook gesimuleerde versnellingen. En niet alleen de GT-versie, nee, alle versies! Dus in theorie de lol van de Ioniq 5 N maar dan in een middelgrote en goedkopere EV. Dat moet wel gegarandeerd een succes worden. Er is één maar.

Namelijk dat de rev-limiter exclusief voor de GT-modellen blijft. Hoe dat precies gaat werken wordt nog niet helemaal duidelijk, want we gaan er vanuit dat zo’n manual mode enkel zin heeft als er ook geluid bij komt. Wellicht dat de auto alsnog zelf opschakelt als je het zelf niet doet en enkel de koppelcurve imiteert. Of zoiets. Laten we hopen dat Kia er een mooie uitleg bij heeft. Overigens hebben versnellingen voor een EV niet alleen zin voor lol trappen, het zorgt volgens Kia ook ervoor dat de auto wellicht wat minder buitenaards voelt voor mensen die overstappen naar EV.

Op 24 februari, op moment van schrijven dus morgen, onthult Kia de hele line-up van de EV4 en krijgen we waarschijnlijk alles over de auto te horen en te zien. (via Carscoops)