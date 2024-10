Hyundai IONIQ 9 gaat Kia EV9 achterna

Een enorme elektrische gezinsauto, dat moet de Hyundai IONIQ 9 worden.

Na de IONIQ 5 en de IONIQ 6 is het tijd voor de derde volledige elektrische auto van Hyundai met deze modelnaam. En nee, we zijn de elektrische Kona niet vergeten. De nieuwe IONIQ 5 is wat dat betreft een Kona met heel veel spinazie op, want dit gaat een joekel van een auto worden.

EV9 vs IONIQ 9

Klinkt bekend? Ja, natuurlijk is het vergelijk met de Kia EV9 snel gemaakt. Kia had de EV6 en Hyundai de IONIQ 5. Nu heeft Kia de EV9 en Hyundai straks de IONIQ 9. Een volledig elektrische SUV met drie zitrijen voor de grote gezinnen.

Het is niet voor niets dat de Koreanen de stap van 5 en 6 naar 9 maken. Dit moet het voorlopige nieuwe vlaggenschip worden, een grote SUV met ruimte aan boord voor alle gezinsleden, honden, bagage en weet ik het allemaal. De auto komt op het Global Modular Platform (E-GMP) te staan. Bekend van de IONIQ 5 en IONIQ 6.

Om er toch geen busje van te maken heeft Hyundai een design-gebbetje verwerkt in het ontwerp van de auto. Er is duidelijk een aflopende daklijn waarneembaar. Niet zo drastisch als bij een SUV coupé het geval is, zodat de achterste passagiers nog fatsoenlijk in de auto kunnen zitten en niet hun hoofd stoten.

Hyundai is niet onervaren met grote gezinswagens. Bij hetzelfde merk kun je ook terecht voor de enorme Santa Fe. Het grote verschil met die gigant is dat ze IONIQ 9 er uitsluitend als volledig elektrische auto komt. Wil je het bij benzine houden dan kun je dus alsnog binnen Hyundai shoppen, mocht dat de voorkeur hebben.

De nieuwe Hyundai IONIQ 9 ziet in november het levenslicht. Meer beelden dan de vorm en wat detailshots willen de Koreanen nog niet vrijgeven. Aangezien oktober op zijn einde loopt kunnen we spoedig meer informatie verwachten.