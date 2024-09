Miljoenen Kia’s konden worden gehackt

Op basis van kenteken en chassisnummer was

Mooi al die connected diensten in je auto. Wij denken wel eens dat het alleen maar gebruikt wordt om abonnementen aan ons te verkopen en features van de auto op afstand weer uit te zetten wanneer we dat abonnement weer opzeggen. Maar natuurlijk is het ook superfijn dat je niet voor elke Tesla Recal terug hoeft naar de Tesla kerk en dat dit gewoon OTA (over the air) kan.

Vooruitgang is zo gek nog niet! Maar al deze nieuwe kansen voor ons als berijders en de merken als ontwikkelaars brengen ook een gevaar met zich mee. Je moet het natuurlijk allemaal wel goed beveiligen. Want je wilt niet dat je auto gehackt wordt en dat men op afstand jouw auto kan beïnvloeden.

Precies dat gevaar liepen volgens Wired.com miljoenen KIA eigenaren wel. Een ethische hackergroep heeft namelijk onderzoek gedaan naar een veiligheidslek in KIA’s. Klinkt bekend? Dit is niet helemaal hetzelfde, maar in januari van 2023 schreven wel al over hackers die onder andere KIA’s pijnlijk simpel konden hacken en stelen.

Nu gaat het over het webportal van KIA. De hackers konden van miljoenen auto’s de met internet verbonden features beïnvloeden. Niet gelijk in blinde paniek nu je KIA order cancellen of jouw dealer contacten. Inmiddels zou het veiligheidslek verholpen zijn door middel van een patch.

KIA’s waren pijnlijk simpel te hacken

De combinatie van kenteken en chassisnummer gaf vrij simpel (binnen 30 sec) toegang tot een aantal functies van de auto. Die vooral in de irritatiezone zouden kunnen zitten, gevaarlijk werd het nooit echt. Je moet dan denken aan het op slot en open kunnen doen van auto’s. Maar ook claxonneren. Vervelender werd het al dat ze de locatie van de auto konden uitlezen. Maar ze konden de auto ook op afstand starten.

Voor de gemiddelde stalker of autodief was dit dus potentieel een goudmijn. Maar zoals gezegd is niet elke auto meer zo gemakkelijk te benaderen op het KIA portal. Problem solved volgens de experts. Als beste stuurlui aan de wal zeggen wij: hoe dom kan je zijn. Zo, dan gaan we nu eindelijk maar eens die 2 factor authenticatie aanzetten op alles.

via: Wired / TheDrive

Foto: KIA Bongo, onhackbaar!